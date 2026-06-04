“A ogni sorpresa siamo preparati. Solo le cose quotidiane ci cascano addosso come calamità naturali.“

(Stanisław Jerzy Lec)

Tania Chimenti: “Che malinconia la fedeltà dei pinguini” e altre poesie inedite

(Ringrazio Tania Chimenti per avermi concesso di pubblicare alcune sue poesie inedite)

L’amore e la sua negazione

sono eclissi di tutto

hanno verbi che strappano

senza presagio di durata.

Scendono fino

a stringere

lacci sulle caviglie

e insistono su legamenti,

muscoli e nervi.

Non ci sono aggettivi,

gli articoli sono indeterminativi.

Quando il sangue

non sgorga più,

la necrosi del disamore

intinge i grigi tessuti.

Qualcuno, chiunque o nessuno

potrebbe forse fare qualcosa?

Qui è l’intuito che frana.

*

Che malinconia la fedeltà dei pinguini:

hanno ali che trascinano a terra

come automi silenziosi

lavoratori stanchi

in fila davanti alla timbratrice,

immolati alla devozione per l’azienda.

Così impigriti al mattino

scivoliamo nella vestaglia,

svogliati andiamo in cucina

a preparare il primo caffè,

ciabattando con pantofole larghe

come pagaie affondate nel pavimento,

spinti in avanti da un’unica

ostinata direzione di marcia.

A guardarci dall’esterno

nessuno penserebbe mai

che abbiamo passato la serata

sul sito Inps a simulare

la data della pensione.

Tutta la vita a fingere una missione!

sperando forse, all’ultimo giorno,

nel miracolo di una felicità colta al volo.

*

Sgabello Bolmen, plastica Ikea,

dove sedevi a fumare sul balcone.

Scarpe da ginnastica, parallele;

il vetro della finestra, pulito.

L’anziana che accudivi

pareva felice, mentre tendeva

le sue calze sullo stendino.

Ti distraevi il tempo d’una sigaretta:

piccole abitudini degli occhi.

Avrei voluto guardarmi

con la tua prospettiva,

la tua dirimpettaia che con lo sguardo

ti richiamava al dovere.

Da qualche giorno la tapparella

resta abbassata.

La morte, più di noi,

anticipa i suoi doveri.

*

Dopo il giorno zero ogni vita

divora sabbia e la chiama pane,

scava nel vuoto, ma senza fame.

*

Non è previsto un verso per il volo

L’ala è sempre ala

Anche se la leggi al contrario

oggi mi sono schiantata

sulla Terra

ho invertito

La retorica del volo

*

Quando piange il mare

le onde vedo giunte

in una preghiera

che non so più fare.

Da bambina la maestra

se piangevo mi diceva

che avrei riempito il mare.

Ora che non temo più l’iperbole

confesso che è un peccato

riempire chi è già di suo

colmo d’azzurro.

*

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*

Tania Chimenti È nata a Bari nel 1968. Da sempre legata alla sua città natale, è qui che ha completato gli studi scientifici e conseguito la laurea in Giurisprudenza. Ha partecipato a diversi concorsi ricevendo menzioni di merito e le sue liriche sono presenti in alcune antologie. Ha pubblicato la sua prima silloge poetica “Abbracciami Cielo” (Wip, Bari, 2023) e la seconda “Versi orfani di ignoto destinatario” (Macabor, Cosenza, 2024). In Parole a Capo sono state pubblicate altre poesie di Tania Chimenti il 15 agosto 2024 e il 16 novembre 2023.

Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665



La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com