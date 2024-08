“Nominare un oggetto equivale a sopprimere i tre quarti del godimento della poesia, che è dato dall’indovinare poco a poco: suggerirlo, ecco il sogno.”

(Stephane Mallarmé)

Sono la più grande ottimista.

Quando arriva la telefonata,

penso all’invito ad una festa

o alla vincita:

“Buongiorno,

dunque lei è l’infermiera?

Magari c’è un errore,

un semplice scambio di nome.”

L’avviso respingo,

rinnego ogni referto,

chiamo in mia difesa la gioia:

le ultime sbronze con le donne,

le giornate più liete di poesia.

“Nessun indugio, vada al sodo.

Preferisco la lama fendente

alla diagnosi incerta,

al dubbio indecente.

La morte è sincera,

non promette.

Dica, dunque, sono di fretta.”

*

Moriremo

per sfinimento, come

falene librate ai lampioni.

Meglio sarebbe accettare

le ombre, forse i bui,

senza foro d’uscita

dello sparo:

la luna.

*

La gioia è appoggiata ai teli

sulle ringhiere dei terrazzi,

le case al mare lo sanno.

Mentre i giovani asciugano

i capelli al vento

nessuno si accorge del tempo:

le efflorescenze saline

risalgono, coprendo

di bianco.

*

Promettiamoci

che chi di noi

andrà via prima

lascerà aperta

la fessura dei mondi

ascolteremo

contaminazioni

canti

voci

rivelazioni.

Promettiamoci

che nessun

agghiacciante silenzio

sarà un addio.

*

È controvento

Che misuriamo la potenza del volo

La struggente sensazione di cadere

Gli occhi sprofondano nel precipizio

Poi finalmente il decollo

Il vento in faccia

Impiuma come ali

Le nostre braccia

(Ringrazio Tania Chimenti per averci inviato queste poesie inedite)

TANIA CHIMENTI (Bari, 1968). Da sempre legata alla sua città natale, è qui che ha completato gli studi scientifici e conseguito la laurea in Giurisprudenza.

Inizialmente responsabile del personale in una multinazionale, attualmente è consulente aziendale. La passione poetica è personale ma diventa bisogno di condivisione e urgenza di esplorare.

Ha partecipato a diversi concorsi ricevendo menzioni di merito e le sue liriche sono presenti in alcune antologie. Ha pubblicato la sua prima silloge poetica “Abbracciami Cielo” nel marzo 2023 e la sua seconda silloge nel 2024 “Versi orfani di ignoto destinatario” (Macabor editore). In “Parole a capo” sono state pubblicate altre poesie di Tania Chimenti il 16 novembre 2023.

