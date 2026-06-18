Parole a capo <br> Poesia in Laboratorio (I Parte)

Laboratori poetici organizzati da U ltimo R osso (I Parte)

“Siamo tutti poeti e non lo sappiamo“

di Maria Mancino (“Maggie”)

A Ferrara, nei quattro incontri laboratoriali di poesia, abbiamo cercato di capire se questa affermazione fosse vera. Ci siamo incontrati, confrontati, abbiamo condiviso opinioni e scritti. Ebbene sì, tutti abbiamo scritto poesie. Perché succede questo quando come forma di scrittura si sceglie la poesia?

Il verbo che la poesia ama di più è sentire. Il primo vero incontro quando usiamo questo verbo è con noi stessi ed è solo così che si riesce ad entrare in empatia con la poesia e con gli altri. Gli incontri sono stati magici, abbiamo ascoltato il ritmo del cuore, abbiamo cantanto, suonato e ci siamo divertiti.

La poesia si è fatta spazio dentro di noi grazie anche all’atmosfera gioiosa che si è creata a ogni incontro. Così con naturalezza siamo diventati tutti poeti.

Imola, 29 maggio 2026

COME SI IMPARA A SCRIVERE POESIE?

di Cecilia Bolzani

Come si impara a scrivere poesie?

Questa è la domanda che noi di Ultimo Rosso ci siamo sentiti rivolgere molto spesso durante i Reading poetici della nostra associazione, ma una risposta univoca, che soddisfi le aspettative di tutti, proprio non esiste.

Abbiamo chiesto alla scrittrice e poetessa Maria Mancino, in arte Maggie, di condurre alcuni Laboratori sulla scrittura poetica per creare le condizioni, per chiunque fosse stato interessato, di sperimentare come nasce un testo poetico. Il titolo del progetto che Maggie ci ha proposto è: “Siamo tutti poeti ma non sappiamo di esserlo” .

Avevamo programmato due incontri, che, a grande richiesta dei partecipanti, e grazie alla disponibilità della relatrice e del Centro che ci ospitava, sono diventati quattro.

Si è trattato di vere e proprie esperienze poetiche di due ore l’una, presso il Centro Documentazione Donna in Via Terranuova 12/b a Ferrara fra marzo e maggio 2026.

L’affluenza e l’entusiasmo delle e dei partecipanti ci hanno convinto della positività dell’iniziativa, che è stata la prima esperienza alla quale molto probabilmente ne seguiranno altre, condotte da poetesse della nostra Associazione, che si realizzeranno dopo la pausa estiva. L’unico requisito richiesto per partecipare: la voglia di mettersi in gioco e lasciarsi andare alle suggestioni proposte dalla conduttrice.

Come nasce una poesia seguendo il metodo di Maggie?

Scegliendo un tema, lasciandosi emozionare e dando spazio alle parole che chiedono di essere scritte. Queste sono le condizioni necessarie per mettersi in ascolto e far emergere la dimensione poetica che, secondo Maggie, si trova, più o meno sepolta, in ognuno di noi. I risultati ottenuti durante i laboratori hanno stupito tutti i partecipanti per la loro originalità e freschezza ed hanno contribuito a creare una comunità accogliente e stimolante.

Il gruppo era formato da alcune poetesse di Ultimo Rosso e da altre persone interessate, alcune delle quali neofite delle tecniche poetiche. Gli argomenti su cui riflettere, proposti dal gruppo, che ogni volta era formato da dieci – quindici persone, sono stati: Solitudine, Confine, Unione, Poesia.

Di seguito riportiamo i testi creati durante gli incontri. Questi testi, scritti dai partecipanti, ci hanno confermato che, se le si lascia spazio, la poesia fluisce, trova le parole per esprimere l’autenticità di ognuno e dialoga con chi la sa ascoltare. La giocosa creatività di Maggie si è espressa ed ha coinvolto il gruppo anche nella produzione di ritmi musicali grazie ai semplici e divertenti strumenti che lei ci ha fornito. Nessuno di noi avrebbe immaginato di riuscire ad interpretare e cantare un testo Rap, concludendo gli incontri in modo divertente ed energizzante.

Ferrara, 08 giugno 2026

Partecipanti ai Laboratori:

Maria Mancino “Maggie”

Cecilia Bolzani

Anna Rita Boccafogli

Maria Angela Malacarne

Lidia Calzolari

Lucia Boni

Elisa Poletti

Francesco Monini

Vincenzo Ballarini – “Vince”

Elena Vallin

Marta Casadei

Elisabetta Roncoli

Rita Rondinelli

Cinzia Pusinanti

Iolanda Marsiglia

Marta Favaro

*

Ognuno scrive un testo su un argomento scelto dalla maggioranza dei partecipanti (con votazione)

Argomento: La solitudine

Un ragno e la sua tela

Un nibbio nei suoi volteggi

Quel dito sul grilletto

Passi che risuonano

Mi sento respirare

Ammiro

Il silenzio mi abbraccia

Posso leggermi e narrarmi

La solitudine è

Nettare e calice

Anche dal fondo nero

Di un pozzo

Si può vedere l’azzurro

Soffro solo se non ti sento

Se non mi sento.

(Cecilia)

Lo senti

Lo senti

L’odore del sangue

Nel suono della paura

Lo strappo della pelle

Nel profumo di un giglio

Il respiro della luna

Sul muso di un lupo

Nel richiamo alla mia solitudine.

(Maggie)

Senza parole

Lascia scorrere

Un tempo

Che non è un tempo,

Che non può essere

Un’attesa

La solitudine

Ricopre come la neve

Il paesaggio,

Rimangono

I sepolti richiami

Al passato.

La solitudine.

(Maria Angela)

Solitudine

Con tutto questo sole non sono sola

Con tutta questa luce

Con tutto questo mare

Con tutta l’aria di questo mondo

Con tutto questo te che mi stai guardando

Con tutto quel respiro che mi mandi addosso

Con tutto questo spazio che a poco a poco sì rastrema tra noi.

Con tutto il noi che siamo

Lasciami solo un attimo sola che poi ci sono.

(Lucia)

Sto bene da solo.

Non sacrifico la mia voglia di vivere.

Le mie scelte, la mia libertà, le promesse .

Perché ho fatto quelle promesse?

Sono cambiato

E dov’è finito quel bambino che

Si sentiva così solo?

(Vincenzo)

Sola, in compagnia di me stessa,

In ascolto, in silenzio

Il paesaggio

Si riflette in me

Divento trasparente

Mentre mi

Riverbera l’erba, mi

Luccica la pozza

D’acqua e mi rapisce

In cerchi concentrici,

Mi fa eco l’avrò e

Ad un pensiero

Di volo

È una nuvola in cielo

Mi porta via.

Persa, colmata

d’innumerevoli

Solitudini insieme.

(Anna Rita)

La mia solitudine

È gentile compagna

Mi sostiene

Quando i pensieri

Si affollano e

Gli umani mi afferrano

E le richieste lievitano

La mia solitudine

È antidoto miracoloso

Al consumo del cuore.



(Elena)

Quando si sceglie

non si può parlare di solitudine,

Non servono i tentativi di giustificare

Neanche con formule teologiche.

È quasi incredibile come

quelli che cercano di giustificare

La sofferenza non facciano niente

Per alleviarla.

“La ginestra” di Leopardi

Dice la verità.

(Iolanda)

Era bella la vita con te

C’era un senso ai giorni e alle notti

E quando eravamo lontani

Si riempiva di sogni l’attesa

Si riempiva

Di canti stonati la casa

Adesso non sai più tornare

Sono rimasta qui, senza parole.

I giorni si sommano ai giorni

E non ricordo più neppure il suono

Della mia voce.

Senza più scampo chiusa in una bolla

Di solitudine.

(Marta)

Sento i miei passi

Sulla ghiaia

Lascio andare lo sguardo

Che tra i rami scruta

A veder chissà cosa,

Un volo, un sussurro di vento,

Un profumo lontano

Il respiro si addolcisce

Scompaiono i passi.

(Cinzia)

C’è una creatura che cambia faccia senza avvisare.

Nella gioia, nella luce è desiderata, idealizzata…

Da sola, si, sarai libera

Di volare, di sognare,

Di trovare te stessa e creare.

Solitudine giovane,

Dorata che smette

Quando vuoi di essere sola.

Si perde e si ritrova

Con leggerezza e nutre

Nel buio, nell’assenza,

È pena infinita,

È quello che sa essere

Nel dolore

Rimpianto, malinconia

Perfida e ineluttabile,

Stato di realtà mutata.

E allora devi lottare,

Diventa nemica e devi conquistarla,

Come terra straniera,

Blandirla, ma accettarla.

(Elisabetta)

D’ufficio

Viene data in dono

Al primo istante

Solo, sola arrampichi il cordone

Della vita sulla pancia.

Solo, sola cadi tra sgorbi e pasticci

D’ufficio

Viene data senza bugiardino

Solo, sola reinventi quei gesti…

Lecchi un francobollo sbagliato

Apponi un timbro sulla pelle.

Cancelli un dato, una scadenza

D’ufficio

Viene data senza scadenza

È un sussulto risuona

Un corpo si piega

Una tovaglia si ripone

Una canzone si commuove.

D’ufficio

Viene data afona.

Oggi, ad esempio

Il mio stomaco

ruggisce affamato

A ricordarmi la fame di vita

Lei sola

Sapienti

Tenace

Riacchiappa il cordone

Fattosi

Misura, Spazio, Vessillo

Del mio essere

Nel mondo.

Oggi intendo

D’ufficio la Chiamata

Rimbomba nel vuoto

E tutti sull’attenti

A rispondere – ci sono-

Sono solo

Siamo soli tutti insieme

D’ufficio

Questa solitudine

Trasforma.

(Lidia)

Nella solitudine

Della notte,

Il capo perde la

Sua compostezza,

Rilascia in tutta

La casa il suo odore acre.

Al mattino arrivano quei sogni inattesi

Quelli che perdurano in tutta la giornata,

Rimangono nella memoria,

Mentre la solitudine

È sospesa…

(Elisa)

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wgbieber

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Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665



La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com