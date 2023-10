Nonostante tutti gli ostacoli, la nave Mare Jonio torna nel Mediterraneo centrale

Ieri sera MARE JONIO, la nave di Mediterranea Saving Humans, è salpata dal porto di Trapani, dirigendosi verso il Mediterraneo centrale per la quattordicesima missione di monitoraggio e osservazione in mare. Si tratta dell’unica nave della Flotta Civile battente bandiera italiana.

Dopo settimane di controlli continui da parte delle Autorità italiane (l’ultima ispezione a bordo è avvenuta due ore prima della partenza), nonostante siano state minacciate conseguenze penali fino all’arresto nel caso in cui non fossero state scaricate tutte “le attrezzature e gli equipaggiamenti di soccorso” dalla nave, abbiamo finalmente preso il largo.

La capomissione a bordo Sheila Melosu ha dichiarato “Siamo felici di poter tornare a operare in mare. In questi mesi, le navi della Flotta Civile sono riuscite a salvare migliaia persone in pericolo, decine di migliaia sono state soccorse dalla Guardia Costiera italiana o riuscite ad arrivare in autonomia, ma purtroppo da inizio anno oltre 2300 hanno perso la vita nel Mediterraneo. Nelle prossime ore saremo finalmente di nuovo là dove bisogna stare. Perché anche solo una nave in più fa la differenza tra la vita e la morte in mare.”

La Mare Jonio, attiva dall’ottobre 2018 nel Mediterraneo centrale, ritorna in missione in un momento grottesco del dibattito politico nel nostro Paese e in Europa. Dopo i fatti di Lampedusa, con migliaia di persone ammassate nell’hotspot, il governo Meloni ha varato l’ennesimo Decreto legge che calpesta i diritti delle persone migranti.

La sola ricetta del Governo italiano davanti alle persone in movimento sembra essere quella del respingimento per procura affidato alle milizie libiche o al regime tunisino, della detenzione per chi sbarca, del “pizzo” di Stato e di un’accoglienza indegna e punitiva. Pratiche e norme che non appena arrivano davanti in tribunale a fare i conti con lo stato di diritto, si squagliano con tutta la loro illegittimità.

In questo clima “il Governo ha cercato di creare ogni tipo di cavillo burocratico – dichiara Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans – per impedire alla MARE JONIO di tornare in mare.

In realtà, la volontà politica di fermare l’unica nave della Flotta Civile battente bandiera italiana è chiara nel quadro della propaganda governativa che criminalizza le persone migranti e chi è solidale con loro. E cerca di togliere dal mare testimoni scomodi della collaborazione con Libia e Tunisia. Ma noi non ci siamo arresə ed ora eccoci qui, di nuovo nel Mediterraneo, dove dobbiamo stare”.

CONSIGLIO DIRETTIVO MEDITERRANEA

Trapani, 14 ottobre 2023