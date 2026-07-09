Parole a capo /

Alessio Miglietta: “Poema nero” e altre poesie

RADICI E INFINITI

Scaviamo il ventre scuro della terra

cercando l’alfa di ogni nostro passo,

misurando con compassi d’ombra

lo spazio esatto tra il seme e il cosmo.

C’è una logica segreta che vibra

nel battito verde delle felci,

un teorema non scritto che governa la caduta

dell’acqua e delle stelle,

ma il numero s’infrange

quando l’occhio fissa l’abisso e chiede la sua origine.

La scienza traccia i bordi della foglia,

ne conta i vasi, ne decifra i sali,

eppure la filosofia respira nel vento che la fa cadere a terra.

Siamo gli eredi di una radice cieca

che ha imparato a sognare l’infinito,

funamboli tesi sul filo di equazioni

che non spiegano il dolore o la grazia,

spettatori di un teatro muto

dove la materia danza con il pensiero.

Nel microscopio annega la certezza,

nell’atomo si cela un cielo nuovo,

e la natura tesse la sua tela

ignorando i nostri deboli sillogismi.

Volevamo dominare le maree,

imbrigliare la luce dentro i prismi,

ma siamo solo polvere cosciente

che si interroga sul peso dell’aurora.

L’ingranaggio perfetto del creato

non ha bisogno del nostro perdono,

ha solo vuoti in cui l’anima umana

può specchiare la propria finitudine.

Così la lente cede il passo al brivido,

il calcolo si arrende alla vertigine,

perché sapere come nasce un fiore

non placa la fame di sublime.

È nel confine tra la formula e il pianto

che risiede il miracolo dell’uomo:

tradurre il battito del carbonio in una muta,

eterna nostalgia.

Ascolta il canto fossile dei monti,

l’onda gravitazionale del tramonto,

ogni roccia è un archivio di millenni,

ogni nube un dubbio che si forma.

Non c’è scissione tra logos e albero,

tra sangue e galassie distanti,

tutto è un unico respiro immenso

che l’intelletto tenta di sezionare.

Ma verrà il tempo in cui le nostre sonde

si fermeranno davanti a un nido,

e la misura esatta del tutto si rivelerà in un atto di stupore.

Noi siamo la domanda che la materia

rivolge a se stessa nel silenzio,

l’occhio lucido che osserva il buio,

la mano che trema mentre scrive il vero,

radicati nell’humus del presente,

eppure spinti a un cielo senza fine,

custodi fragili di un mistero che la mente sfiora,

e il cuore comprende.

*

POEMA NERO (2023, Incipit)

Mi chiedo quanto tempo abbia sognato

perdendomi nel blu come un bambino,

perdendomi nel cielo più stellato.

Solo un distacco, immobile e vicino.

Ma adesso so che posso respirare

e offrire la mia bocca a un buon vino.

Immerso nei pensieri tengo il conto

di tutte le promesse mantenute,

e poi, lucidamente, le raffronto

con cose mai sognate e mai potute.

E ora, forse, posso realizzare

di essere migliore. Idee argute.

Quest’è la porta che divide mondi

alla scoperta di sé stessi, un viaggio

che mira agli universi più profondi

verso l’identità, verso il coraggio

e il proprio scopo lungo un’esistenza.

Accanto c’è un canale di passaggio:

percorso che attraversa varie scene,

ognuna delle quali rappresenta

le sfide da affrontare, dure o amene,

abbraccio che protegge e che spaventa.

Appena oltre, un muro d’apparenza

e di disuguaglianza per chi ostenta.

Qui troveremo una città perduta:

un labirinto di strade tortuose,

macerie di una mente trattenuta

da bui palazzi cinta, e alcune rose

cresciute indifferenti tra le rocce,

forse disorientate, mai confuse.

Le vibrazioni al suolo fan tremare

gli arcobaleni disegnati d’oro

e pure le lezioni da imparare.

Motivazioni, evoluzioni in coro

creano equilibri con il contagocce

nascosti quasi fossero un tesoro.

E proseguendo lungo una discesa

dove si muove ognuno con fatica,

un deserto di ghiaccio: una distesa

in cui cercar riparo o faccia amica,

dal freddo intenso, da paura e angosce

algenti come l’idea più pudìca.

Moti di crescita spirituale

che portano a rinascita emotiva.

Battuta dalla pioggia torrenziale

conoscerà ragioni alla deriva

che la ragione stessa non conosce,

spontanea e fresca come acqua sorgiva.

Infine una foresta fitta dove

il buio eterno e denso si fa sorte,

in cui si estende uno sguardo che piove

tra alberi dalle forme contorte

e un sole ormai incapace di filtrare.

C’è un unico conforto, ossia la morte.

(Testo vincitore all’XI edizione del Premio Internazionale Letteratura Italiana Contemporanea 2023, e Vincitore Assoluto al Premio Letterario Internazionale Città di Latina 2024.)

*

LO SCONOSCIUTO, canto X, tratto da L’IMMAGINE DEFORME, 2024

Osservo questo viso scavato

Ombre profonde cadono come pioggia di novembre

Con rispetto e meraviglia, come fossi un altro

Penso ai giorni felici, le risate, l’amore

Ora svaniti, come foglie al vento sgretolate

Tento di difendermi da questo disastro

Da questa nausea che non è solo fisica

Ma quasi una guida astrale

Nel labirinto di specchi, le personalità si confondono

Vecchie strade si allungano in curve impossibili

E mi portano all’uomo che oggi rinnego.

(Menzione speciale della Giuria alla Biennale della Cultura Impavidarte 2024/2025)

Ringrazio l’autore per l’autorizzazione alla pubblicazione di alcune sue poesie.

Alessio Miglietta è nato a Roma nel 1984. La sua produzione letteraria spazia dalla poesia alla narrativa contemporanea, passando anche per il poema e l’haiku.

L’esordio avviene nel 2011/2012 con l’antologia Cieli di valium, seguita dal romanzo introspettivo Grunge (1984) nell’arco dell’anno successivo; nel biennio 2022/2023 pubblica la raccolta di poesie sperimentali Requiem di vite e amori e la silloge Frammenti: collezione di haiku.

Ottiene poi i seguenti riconoscimenti: vittoria al Premio Letteratura Italiana Contemporanea 2023; menzione speciale di merito al Premio Letterario Internazionale L’Alloro di Dante 2023, al Concorso Letterario Nazionale Argentario e Premio Caravaggio 2023. Tutti questi risultati arrivano grazie a Poema Nero, dato alle stampe alla fine del 2023. Con la silloge Requiem di vite e amori ottiene la menzione d’onore al Premio Letterario Nazionale Città Etrusca 2023, e il premio speciale della giuria al Premio Letterario Internazionale Città di Latina 2023.

Nel 2024 pubblica, per Edizioni Ensemble, la silloge L’immagine deforme. LETTERATURA ROCK, progetto visionario e indipendente impreziosito dalla nota di lettura di Paolo Benvegnù, icona poetica del rock italiano. Disponibile qui: https://amzn.eu/d/87o4PrK

Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665



La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com