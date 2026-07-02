Parole a capo
Tamara Vitan: “Se tu sapessi vedere al di là dei sogni” e altre poesie
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Fino a ieri
il tempo era ancora tempo.
Adesso mi stancano le definizioni.
L’attimo si dischiude
sa farsi fiore.
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Sto cominciando a capire
perché chiudo gli occhi
quando vedo le foglie sussultare,
quando le onde del mare suonano le loro musiche
quando le vette delle montagne mi travolgono
con altezze inafferrabili.
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L’ora è già qui
delle cose che tacciono.
L’ora che salva dalle inquietudini.
È tempo di deporre i fardelli
ai piedi della croce.
La salvezza compie passi piccoli.
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Un pensiero di luce prova a farsi strada.
È un canto di perdono.
Sento le prime note.
Si apre nel mio cuore un bucaneve.
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Ottobre.
Il ramo, stanco di giorni
ancora trattiene
il giallo delle foglie.
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Ce lo dovevano dire gli dei:
fluttuare invece che vivere è meno doloroso.
Ma i fiori sul davanzale
valgono la luce di uno sguardo
e se chiudo gli occhi e li riapro
i petali spuntano nel cuore.
La mattina dopo
c’è sempre meno dolore.
da “La salvezza compie passi piccoli” (edizioni peQuod, collana “portosepolto”, 2025)
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Zotx da Pixabay
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Tamara Vitan nasce a Bucarest a maggio del 1981 e vive a Castelfiorentino (Fi). Affascinata dalle religioni e sempre in ricerca, è convinta che la poesia possa fare da ponte e farci avvicinare contemporaneamente al miracolo della vita e al mistero della morte. Riceve una segnalazione al Premio Letterario Città di Ascoli Piceno con la poesia Si piega il suono; in seguito, attraverso il concorso Poetare della Scuola di Editoria di Firenze, pubblica alcune poesie nel progetto Agenda e Quaderno. Nel 2022 esce la raccolta Accade la luce, Firenze Libri, collana Fuori Stagione. Alcuni inediti vengono pubblicati e tradotti in spagnolo nello Sfogliabile Creazione di un discorso di Laboratori Poesia. A marzo 2025 viene pubblicata la raccolta La salvezza compie passi piccoli Pequod, collana Portosepolto, finalista al premio Poesia Onesta. A dicembre 2025 escono alcuni inediti nell’antologia Poete oltre le stanze, Chiarevoci edizioni. Frequenta la Scuola di Poesia fondata da Massimiliano Bardotti persona fondamentale per la sua ricerca spirituale e poetica.
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