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Parole a capo

Sonia Vannozzi: “Tracce Diafane”. Alcune poesie

“…Qualcuno/ più sensibile/ ci sorriderà su / un momento / poi tornerà / a macellare i sogni / sull’altare della / sopravvivenza.” Parole a capo /

Sonia Vannozzi: “Tracce Diafane”. Alcune poesie

Felicità Ben cosa strana

è la felicità è ciò che più

inconsapevole è al mondo. Sulle nostre occhiaie

trasparente serpeggia

e lascia

una traccia diafana

come bava di lumaca solo dopo

ne vedi

il percorso. Una scia che non si trova

se piove delle nostre

lacrime;

neppure anni di riflessione

possono mostrarne la potenza. Perché

non c’è gloria

nella felicità. Possiamo solo sperare

che distratti uscendo

di casa nella

penombra calda

di un mattino

si riveli traslucida

quella traccia benedetta

intermittente incostante. Qualcuno

più sensibile

ci sorriderà su

un momento poi tornerà

a macellare i sogni

sull’altare della

sopravvivenza. * Cielo d’asfalto Le parole

si son lasciate

cadere

la loro cenere

su questo cielo

bagnato d’asfalto. D’euforia l’eco

è passato

e dei pianti

non importa

più a nessuno. * Estate Una brezza leggera

portava assolata

nella strada deserta

un trascinarsi di risate

passi e sguaiato sudore. L’ho sentita arrivare

questa estate che brucia

di una solitudine

che basta a sé stessa. * L’aquilone (scrivere una poesia in un giorno qualunque) Volevo far volare alto

il mio aquilone di parole

fiero tra le nuvole

ma il suo filo sottile

si è srotolato uscendo

rimbalzando su ogni

gradino ha inseguito matto

due placidi cani

si è incagliato nei colori

di un semaforo difettoso

finendo sul cruscotto

delle macchine

in sorpasso. Trascinato

sulle scale in ufficio

ha aspettato quieto

che evaporassero un poco

la rabbia

la tristezza

e la mia quotidiana

inadattabilità. Poi via fino a casa

dove le cose si ammucchiano

e anche le parole. Quando ormai lettera per lettera

si è sparso stanco

come un puzzle sul pavimento

ecco lo vedo d’improvviso

aquilone libero

nei tuoi occhi.

E’ questo il tuo regalo al mio giorno:

il suono di una risata

che fulgida basta

a comprendere la vita. * Vetro So bene

che ho un guscio

sottilissimo. Un punto di rottura

che un abbraccio

uno sguardo

una foglia

potrebbero scalfire. Un batuffolo tagliente

che non puoi stringere in un palmo

perchè s’infrangerebbe

nell’incontro con la pelle. Una biglia ubriaca

in un percorso curvo

tracciato col dito

da un bimbo svogliato. E’ di vetro e io non riesco

a proteggere

questa assurda e spaventosa

trasparenza

che rotola nel mondo. * Nella postfazione, Claudio Ardigò scrive che “Tracce Diafane” è “una silloge vissuta con grande intensità emotiva nella partecipazione alla vita. (…) Una vita che diventa una realtà- sogno affascinante, nei tratti essenziali e significativi che Sonia cattura, distilla negli alambicchi del suo cadattere“. Cover: zephylwer0-dragon by Pixabay Sonia Vannozzi (1982), lavora in Toscana come Digital Marketing Specialist ed esprime il suo lato creativo come illustratrice e poetessa. Sonia ha creato il logo dell’Associazione Licenza Poetica nel 2017 e ha collaborato con la stessa con diverse illustrazioni, visibili sul profilo www.behance.net/Sonia Vannozzi. Per Monica “Moka” Zanon ha scritto la prefazione del libro di poesie “L’orso logorroico“. Con Moka ha scritto il romanzo di fantascienza “Lo spazio buio dei segreti” (Le Mezzelane Casa Editrice, 2022). “Tracce Diafane” (Il Babi Editore, 2023) è il suo esordio poetico. Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com La rubrica di poesia Parole a capo curata da Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Periscopio . Questo che leggete è il 346° numero. Per leggere i numeri precedenti clicca sul nome della rubrica.

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Pier Luigi Guerrini è nato in una terra di confine e nel suo DNA ha molte affinità romagnole. Sperimenta percorsi poetici dalla metà degli anni ’70. Ha lavorato nelle professioni d’aiuto. La politica e l’impegno sono amori non ancora sopiti. E’ presidente della Associazione Culturale Ultimo Rosso. Dal 2020 cura su Periscopio la rubrica di poesia “Parole a capo”.