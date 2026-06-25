Parole a capo <br> Poesia in laboratorio (II Parte)

Laboratori poetici organizzati da U ltimo R osso (II Parte)

Siamo alla seconda parte dell’esperienza del laboratorio di scrittura creativa condotto da Maria Mancino, in arte “Maggie” ed organizzato dall’Associazione Culturale Ultimo Rosso.

La produzione dei partecipanti è stata notevole come l’impegno e il coinvolgimento emotivo. Trasformare delle parole, collegarle tra loro, senza perdere di vista il tema scelto dell’incontro, non è stato facile. Specialmente per chi si è trovato/a a cimentarsi con la novità di scrivere un testo poetico. Scrivere cercando di porsi fuori dal luogo (il Centro Documentazione Donna) dove ti trovavi (estraneazione) per costruire nuove sensazioni fuori contesto. In sintesi, testi fuori contesto. Inoltre, un testo che veniva letto, condiviso nel gruppo, superando il timore del giudizio.

Dopo aver dato conto nel numero scorso di “Parole a capo” delle poesie scritte ispirandosi alla parola chiave “Solitudine”, in questo numero abbiamo scelto alcuni testi per ogni parola chiave: 1) Confine/soglia; 2) Strappo/unione; 3) Poesia. (gpl)

Confine/soglia

Fino a dove posso arrivare?

Fino a dove posso spingermi?

C’è un confine?

O è solo una linea nella mia mente?

E quella è una soglia o un semaforo rosso?

Devo andare?

Devo restare?

Rimanere nel dubbio o pentirmi per un’altra volta ancora?

Ma quanto è bello quando stacco il cervello

E non ho paura

Di saltare ed osare?

(“Vince”)

SULLA SOGLIA

Non mi svegliare, lasciami

Sulla soglia dell’alba

Prima che faccia sole.

Questo tempo malato

Capovolge i valori, si nutre

Delle vite degli altri …

Vivere dentro il mondo in piena luce

Mi ha consumato il cuore.

Lasciami sul confine

Tra sonno e veglia

Tra il pigolio dei nidi che m’illude

Di una vita vincente rinnovata.

(Marta)

*

Strappo/ Unione

L’ELASTICO

Tira l’elastico tra me e me

Parte che avanza, l’altra sta indietro

Ferma, fissata in un tempo andato

La vita è in fondo, che aspetta, è luce

Tira l’elastico e poi si scuce

da quel vestito ormai passato

libera, lascia vecchie memorie

sedimentate, ma non zavorre

passo sicuro, riunita e lieve.

(Anna Rita Boccafogli)

VISIONI

Uno strappo nel cielo,

il fulmine

apre uno squarcio

e l’angelo scende

sulla terra.

In un sussurro

le sue ali

uniscono mondi

(Maria Angela Malacarne)

*

Poesia

POESIA

Cammina sul filo

teso tra due grattacieli

nei pugni di seta

stringe l’equilibrio

le cade la veste

sull’asfalto d’inchiostro

l’anima nuda

sgonfia una

nuvola

prima

del tuono.

(Maggie)

ESPLOSIONI E SILENZI

Esplosione silenziosa

scoperta, stupore

consapevolezza

che porta

rimpianto dei tempi perduti

rimorso di cose non fatte

alle cose troppo volute

alle persone troppo ignorate

poesia maledetta

perché ci hai messo tanto

a farti trovare ed amare?

(“Vince”)

*

LA MIA POESIA

Pensiero che sale e scende

lasciando traccia di stelle.

Luce sincera dopo il temporale,

silenzio del bosco

ruscello nascosto.

Profumo di buono

bocconi indigesti

conditi con musica.

Cura allo sdegno del cuore.

Scava un tunnel nella roccia

salva dalla banalità del male.

Fa la differenza

quando sembra non servire,

delicata e preziosa

come una tesa mano bambina.

(Cecilia)

*

POESIA

Trovare un modo infinito di narrare il mondo porta fuori dalla vita.

Ma se non è vita cos’è quella intuizione sacra che consacra

la parola e la fa profetessa e madrina del pensiero?

E’ poesia, realtà irreale, creatura divina,

inimitabile magma di possibili emozioni.

E luce abbagliante, tenebra funerea.

Tu che tutto sai dire come non si dice,

tu arte sublime del dubbio esistenziale,

tu capace di morte come a Samarcanda

e di vita luminosa e di ogni amore,

a te mi inchino e ti dedico un altare,

verrò a pregare e mi sentirò appagata.

(Elisabetta)

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Foto di Peperet da Pixabay

*

Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665



La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com