Parole a capo < br> Lucio Toma: «Faro de la Jument». Alcune poesie

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Lucio Toma: «Faro de la Jument». Alcune poesie

Ho incrociato questo libro di poesie quasi per caso. Una volta iniziata la lettura di «Faro de la Jument» di Lucio Toma (ilglomerulodisale Edizioni, 2026), non me ne sono più distaccato e, terminato, l’ho riletto ancora perché ho trovato diverse assonanze e vicinanze con la mia quotidianità. Una diversità nel dolore ed un’uguaglianza nella voglia di vivere, di guardare avanti portandosi addosso il peso di un faticoso e ruvido passato. La scelta delle liriche, da proporre al lettore di questa rubrica, non è stata facile. A proposito del titolo, nella prefazione Alberto Fraccacreta scrive che “Il faro della Jument, eretto agli inizi del Novecento nell’isola di Ouessant in Bretagna, è la metafora di cui Toma si serve per rivendicare la potenza perpetuante e la resistenza della parola poetica: come la ginestra leopardiana, come l’anguilla montaliana, il faro è emblema di un vigore, di una fermezza etica contro le tragedie della vita (così nel testo eponimo: «Dunque malatamente vivo/ sorridendo come il faro de la Jument/ in mezzo agli schiaffi e ai pugni/ dell’Atlantico che non c’è/ da starsene allegri. E così sono/ la mia forza e quella di chi/ mi guarda per scamparla»). Il faro è stato infatti costruito in un tratto di mare esposto a intensissime correnti: la poesia sembra rimanere intatta dinanzi alle avversità ed è addirittura in grado di ‘riparare’.“

«La poesia si rivolge a tutti, dunque a nessuno e non attende alcuna risposta; la reazione che provoca non è una replica verbale, ma l’ammirazione e la meditazione».

(Tzvetan Todorov)

Stato di ritardo

Treno terno all’otto o forse

delle nove proveniente da Bari

arriva con due ore di ritardo!

L’annuncio fa solito il sangue marcio

per questo Stato di cose, il ritardo

che dà diritto solo al rimborso.

Che poi a quale ufficio rivolgersi,

a chi per il risarcimento danni

dei binari promessi negli anni

se ad altra velocità divarica

ancora la distanza dal Nord?

*

Domenica delle Palme

Che poi ci piace fare i Signori

dell’antropocene in giacca e iphon

nella mano a dirigere il mondo

che è cosa nostra, predicatori

di paci e beni che razzolano

la guerra come nulla fosse

basta

poi metterci una croce sopra,

una ics che cancelli, resetti.

Non c’è da starsene allegri

ma nemmeno da stupirsi:

è domenica di salme oggi

dobbiamo farci gli auguri

scambiarci baci e abbracci

e brindare forte per non sentire.

*

Mi ferisce

Dove non osa altra offesa, balzello

o pena mi ferisce il parcheggiatore

abusivo e l’ambulante che tutta

la strada è sua e fa grossa la voce

tanto se ne fotte del Dio che impreca,

perciò non fa una piega la strafottenza

e la sopraffazione di chi si scrive

regole e detta legge con la cecità

dell’opportunista, dello spacciatore

di fumo e di balle, delle belle fake

news flexate a destra e a manca

che a volte pure il dotto prezzolato

vende a duecentocinquanta euro

con fattura, duecento senza!

P.s. Flexare sta per mostrare, ostentare a scopo di vanto nello slang giovanile

della generazione Z.

*

Marx doveva averci visto lungo

se ad ogni fatto storico cambiano

i sistemi economici, le regole

del gioco. Difatti quell’anno spuntò

il coronavirus tra capo e collo,

invase il petto, strinse i polmoni.

In molti persero il respiro, l’aria

la vita nell’impotenza della Gaia

Scienza. Le preghiere rimasero

chiuse in Chiesa, le grida sgridate

dai balconi e subito rintanate.

Solo uno slogan faceva eco più

del contagio: “Vietato uscire!”

La Milano da bere e da vivere

come ogni città del pianeta

divenne da vomito e da fuga:

un paziente virale e moribondo.

Ma più dell’amore, della morte è

il business che muove il mondo,

e lo scosse quando dagli Uffici tutti

ci accomodammo a casa: si poteva

lavorare da remoto! Chi l’avrebbe

mai detto a Marx? In tanti allora

presero dimore di campagna, poderi,

ristori, e a lavorare per vivere

piuttosto che vivere per lavorare,

e presero pure a giocare col meno

col silenzio e con i battiti

finalmente sincronizzati

sulle rette degli antichi tratturi.

*

Versi

Li giro e li rigiro come calzini,

li squadro da ogni lato,

annuso che siano lindi

e poi li scrutino i versi

per taglia e colore prima

di appaiarli in questo

cassetto bianco dove

ci ho messo il cuore

lasciato aperto per te.

*

Acrobati



Vivere è un’acrobazia

tra chimica di elementi

e fisica dei movimenti.

E noi corpi folli (e un po’ molli)

sul trapezio dei giorni

in un circo di numeri già visti

facciamo il nostro, a tempo

unico e solo sempre in balia

del vuoto guardando il cielo.

*

A Niscemi



ora che si sgretola la terra

ai piedi della biblioteca e vacilla

sul precipizio che nessuna mano

in coscienza a Zeno ha evitato,

mai pugno duro ha affrontato

ecco, signore e signori, l’ennesima

cronaca di una morte annunciata.

Con le unghie dei pilastri stanno

quattromila tomi e romanzi

e cinquecentine coll’inchiostro

sospesi che neppure quel Cristo

inchiodato può salvare a un passo

dal salto mortale che guardiamo

incapaci di capire fino a fondo.

*

Lucio Toma, docente, poeta e giornalista, è nato nel 1971 a San Severo (FG). Nel 1999 pubblica Zigrinature (Centro Ricerche Culturali All’insegna del Cinghiale ferito) e nel 2006 A Gonfie Vene (Ianua editore con pref. di Plinio Perilli). Ha collaborato con magazine locali e quotidiani, ha presentato diversi eventi letterari e curato alcuni interventi critici. Ha co-diretto per radio Gargano la rubrica “Books & Music”. Alcuni suoi versi sono apparsi su varie antologie e riviste anche on line. Alcune liriche hanno ottenuto alcuni riconoscimenti e premi (Menzione Premio Lucini 2024, 1° Premio “Tratturo Magno 2024”). Del 2019 è l’uscita di Strada di Damocle per Arcipelago Itaca con prefazione di Anna Maria Curci. Il suo ultimo libro di poesia è Faro de la Jument (ilglomerulodisale) con la prefazione di Alberto Fraccacreta.

“Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665



La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Periscopio . Questo che leggete è il 348° numero. Per leggere i numeri precedenti clicca sul nome della rubrica.

Foto di copertina: Niscemi (Archivio Italia Nostra).