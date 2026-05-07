Parole a capo <br> Rossella Renzi: “Mani”. Alcune poesie

«[Apuleio] afferma inoltre che anche

l’anima umana è un demone e che gli

uomini divengono Lari se hanno fatto

del bene, fantasmi o spettri se hanno

fatto del male e che sono considerati dèi

Mani se è incerta la loro qualificazione.»

Agostino di Ippona, La città di Dio

*

Ringrazio Rossella Renzi per avere autorizzato la pubblicazione di alcune poesie di questa sua ultima fatica. Maria Luisa Vezzali, nella lettera pubblicata “in calce” a questa preziosa silloge scrive, “il tuo percorso ha una direzione ben precisa, chiara, che mantiene collegamenti con le raccolte precedenti ma fa un passo in avanti in quel giardino/deserto che è la parola poetica. Vi ho ritrovato i «semi» e anche il modo tutto tuo di usare gli imperativi, con dolcezza ferma, come l’esibizione che le martiri fanno delle loro ferite: «Guarda le mie mani, ho rubato i semi / Volevo piantare il tuo giardino / Diffondere l’odore acre della terra / Una piccola aiuola senza gioia.» Questo testo è forse uno dei più paradigmatici per partire all’esplorazione di questa ultima raccolta. C’è il gioco sulla parola «mani» che trovo profondamente toccante perché con la minuscola sono il nostro modo per relazionarci al mondo, al dolore, all’amore”.

Plasmano vasi d’argilla le mani

per le ceneri dei morti.

A loro resto devota e prego

l’attesa del silenzio

il mio destino inverno.

*

Salute a te, splendore di Bisanzio

salute fiera e audace

Teodora imperatrice

salute alla tua arcana storia.

Ti sveglierai nel tepore del mattino

per quell’attimo lunghissimo

in cui mani gentili

ti sfilano le perle dai capelli.

Saprai accogliere un calore nuovo

riconoscerlo lontano fermento

come raggio d’inverno,

la coppa di vino desiderata

e miele, una manciata di minuti

a scandire la danza nel silenzio.

(Gennaio 2023)

*

Tornare qui a frugare

il respiro del mare

quell’eterno venire e ripartire

dell’acqua sulla sabbia il suo sfiorare

il verso del mondo senza memoria.

La culla degli insonni

il canto degli amanti.

*

Tu cerca la purezza in divenire

il punto esatto in cui cucire

le nostre voci, il canto, il vero

il bianco contro il nero.

*

Continuo a sognare la stagione

dove tutto resta immobile

sotto un velo ghiacciato. È Natale

il calore nel petto, una voce di donna

canta nelle mattine gelate

le arance appena raccolte e spremute.

Noi bambini a spaccare nocciole

seduti, eccitati per così poco

gli occhi spalancati davanti al fuoco.

*

Siamo ancora libellule

se nel bosco ci sfiorano le ombre

con le ali bambine

quell’odore e una luce verdissima

la scoperta della tana nel tronco

le parole donate al letargo.

*

I.

Nessuno verrà perdonato

con le ali spiegate in piena luce

e gli occhi a scrutare la bellezza

la minima traccia di una mancanza.

II.

Nessuno verrà perdonato

se il profumo dei tigli è l’assedio

sono artigli che afferrano i polsi

dove non trova scampo il respiro.

III.

Nessuno allora verrà salvato

se manteniamo la giusta distanza

mentre altre vite soccombono

tutti sordi in questo mare di pietra.

*

Raccontami di giugno

il mese più crudele

l’attesa muta delle mani

il corpo non si muove

sul bianco della pagina

il segno di una lacrima.

*

Ma dove sono le rondini?

Nel vuoto di primavera accecante

solo i corvi stridono sulle guglie

e la luce taglia la prima pagina.

Voglio svegliarmi nel giardino dei girasoli

respirare lo scarto delle stagioni

bere neve sciolta dalle mani.

*

Foto di Manuel da Pixabay

*

Rossella Renzi (Conselice – RA). Insegnante, saggista, poetessa, ha pubblicato “I giorni dell’acqua” (L’arcolaio 2009), “Il seme del giorno” (L’arcolaio 2015), “Dare il nome alle cose” (Minerva 2018), “Disadorna” (peQuod 2022), “Mani” (peQuod 2025); il saggio “Dire fare sbocciare“.

Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665



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