VIENNA: GOVERNARE LA CITTÁ DEI DIRITTI UMANI. Al via il 9 giugno la rassegna “Territori e città, diritti e nuove pratiche di democrazia”

VIENNA: GOVERNARE LA CITTÁ DEI DIRITTI UMANI

Al via il 9 giugno a Ferrara la rassegna “Territori e città, diritti e nuove pratiche di democrazia”

L’associazione “ABITARE IL MONDO presenta “Abitare il Mondo – Laboratorio di Esperienze”. Il tema al centro della prima edizione “Territori e città, diritti e nuove pratiche di democrazia”

“ABITARE IL MONDO – Laboratorio di Esperienze (AM_LE)”, un nuovo spazio di confronto culturale e interdisciplinare dedicato ai temi dei territori, delle città, dei diritti e delle nuove pratiche di democrazia. La prima edizione del progetto si propone come un percorso aperto di dialogo tra università, associazionismo, istituzioni, mondo della cultura e cittadinanza.

AM_LE nasce dalla consapevolezza che abitare il mondo non riguardi soltanto la dimensione fisica dei luoghi, ma anche le relazioni sociali, culturali, economiche e ambientali che li attraversano. In un tempo segnato da crisi climatiche, disuguaglianze sociali e trasformazioni territoriali profonde, il Laboratorio intende costruire occasioni di riflessione condivisa capaci di mettere in relazione saperi differenti e pratiche concrete.

Ferrara, è una città che da tempo ospita esperienze di confronto culturale e internazionale, pertanto rappresenta il contesto ideale per questa iniziativa, che ambisce a consolidare il ruolo del territorio ferrarese come spazio aperto al dialogo pubblico e alla produzione culturale.

Il progetto, ispirato ai principi dell’Agenda ONU 2030 e in particolare all’Obiettivo 11 dedicato a città e comunità sostenibili, si svilupperà attraverso un format articolato in quattro sezioni: incontri internazionali, symposium dedicati alla ricerca, laboratori aperti e momenti di interazione culturale con il coinvolgimento dei linguaggi dell’arte, del teatro, della letteratura, dell’audiovisivo e della fotografia.

Tra i partner coinvolti figurano l’Università di Ferrara, il Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale, i Dipartimenti di Architettura, Studi Umanistici e Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione, insieme a realtà associative e civiche del territorio.

Il Laboratorio è concepito come un appuntamento destinato a consolidarsi nel tempo, con l’obiettivo di costruire reti permanenti di collaborazione e rendere sempre più accessibili i temi delle trasformazioni urbane e territoriali, dei diritti e della partecipazione democratica.

Ferrara inaugura “ ABITARE IL MONDO – Laboratorio di Esperienze ”.

Un nuovo percorso internazionale tra città, diritti e pratiche di democrazia

Nasce a Ferrara “ABITARE IL MONDO – Laboratorio di Esperienze (AM_LE)”, un nuovo progetto culturale e interdisciplinare dedicato ai temi dei territori, delle città, dei diritti e delle nuove pratiche di democrazia. L’edizione 2026, dal titolo “Territori e città: diritti, politiche, nuove pratiche di democrazia”, si svilupperà tra maggio e novembre attraverso incontri internazionali, momenti di ricerca, laboratori aperti e iniziative culturali distribuite tra Factory Grisù, Teatro ex Verdi–Laboratorio Aperto e sedi universitarie ferraresi.

AM_LE nasce con l’obiettivo di costruire uno spazio stabile di confronto tra università, associazionismo, istituzioni e cittadinanza, affrontando le trasformazioni contemporanee dei territori e delle città attraverso uno sguardo interdisciplinare che intreccia saperi scientifici, pratiche civiche, arte e comunicazione.

Il progetto, promosso da APS Abitare il Mondo in collaborazione con Università di Ferrara, Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale, Dipartimenti universitari e numerose realtà associative del territorio, si propone come un “laboratorio di esperienze” aperto al dialogo tra prospettive differenti e orientato alla costruzione di percorsi comuni sui temi della giustizia sociale e ambientale, dei diritti e della partecipazione democratica.

La prima edizione si articolerà attorno ad alcuni nuclei di riflessione centrali:

“Vienna: governare la città dei diritti umani”,

“Giustizia climatica e giustizia sociale”,

“La città autoritaria”,

“La ricerca audiovisuale sulla città dei diritti”.

Ad aprire il programma sarà l’incontro internazionale “Vienna. Governare la città dei diritti umani”, in programma martedì 9 giugno 2026 alle ore 17.30 nel cortile di Factory Grisù.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di Shams Asadi, Human Rights Commissioner e direttrice dell’Human Rights Office of the city of Vienna, protagonista di una delle esperienze europee più significative nel campo delle politiche urbane orientate ai diritti umani. Introdurrà l’incontro Romeo Farinella, presidente di APS Abitare il Mondo.

Ne discuteranno Alessandra Marin (Università di Ferrara), Caterina Brancaleoni (Regione Emilia-Romagna), Richard Lee Peragine (Università di Ferrara) e Orsetta Giolo (Università di Ferrara). Seguirà un dibattito aperto con interventi di rappresentanti delle associazioni cittadine.

L’incontro dedicato a Vienna intende aprire una riflessione pubblica su come le città possano diventare luoghi di tutela dei diritti, inclusione sociale e innovazione democratica, mettendo in dialogo esperienze internazionali e realtà locali.

AM_LE nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento ricorrente della vita culturale ferrarese, contribuendo a rafforzare il ruolo della città come spazio internazionale di confronto pubblico, produzione culturale e sperimentazione democratica.

Ingresso libero.

Contatti:

abitareilmondo@gmail.com

3486505986 – 3357171159

ABITARE IL MONDO APS – CHI SIAMO

APS “Abitare il Mondo” nasce a Ferrara nl 2025 come spazio aperto di confronto culturale, partecipazione civica e ricerca interdisciplinare sui temi dell’abitare contemporaneo. L’associazione è affiliata a ARCI Ferrara.

L’associazione riunisce docenti universitari, ricercatori, studenti, professionisti, operatori culturali e cittadini interessati a costruire percorsi comuni tra università, associazionismo, istituzioni pubbliche e vita civile.

Per “abitare” intendiamo non soltanto la dimensione fisica dei luoghi, ma anche le relazioni sociali, culturali, economiche e ambientali che attraversano città, territori e comunità. L’associazione promuove quindi riflessioni e iniziative sui temi dei diritti, della giustizia sociale e ambientale, delle trasformazioni urbane e territoriali, delle nuove pratiche di partecipazione democratica e delle forme della convivenza contemporanea.

“Abitare il Mondo” considera inoltre arte, teatro, fotografia, audiovisivo e comunicazione strumenti fondamentali di conoscenza, capaci di dialogare con i saperi scientifici e sociali per rendere più accessibili e condivisi temi complessi del presente.

Tra le attività promosse dall’associazione vi sono incontri pubblici, laboratori, seminari, workshop, iniziative culturali e percorsi di ricerca e formazione sviluppati anche in collaborazione con realtà locali, nazionali e internazionali.

La prima iniziativa pubblica dell’associazione è “ABITARE IL MONDO – Laboratorio di Esperienze (AM_LE)”, progetto dedicato ai temi dei territori, delle città, dei diritti e delle nuove pratiche di democrazia.

Il gruppo do lavoro che sta avviando i primi passi della associazione è costituito da:

Romeo Farinella, Presidente

Alfredo Alietti, Vicepresidente

Caterina Rondina, Segretaria

Diego Carrara, membro del Consiglio direttivo.

Cover: albero della democrazia partecipata e dello sviluppo sostenibile – immagine di Collettiva

Per leggere gli articoli e gli interventi di Romeo Farinella, su Periscopio clicca sul nome dell’autore