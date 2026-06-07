Per certi versi / Mio padre è tra i miei capelli, dove una volta ha posato la mano

Mio padre è tra i miei capelli, dove una volta ha posato la mano

Mio padre è tra i miei capelli, dove una volta ha posato la mano.

Mamma è qui, tra la spalla e il cuore, dove nascondeva la testa quando c’era un temporale.

Lo zio Rino lo porto dietro l’orecchio, come una goccia di profumo. Quello del suo ragù.

I nonni stanno nel naso, così sentono meglio l’odore dei fiori nei campi.

Erano tutti contadini e so per certo che sono felici di continuare a sentire quel profumo.

Nello stomaco ho Claudio. Ho scelto quel posto, per tutto il vino bevuto insieme

Ho Valeria sulla punta delle dita. La porto lì, per i suoi libri, che continuo a sfogliare.

Ne ho tanti sul corpo di amici e parenti andati via, perché invecchio e anche questo per me

è invecchiare.

Divenire mappa. Portatrice.

Costellazione di tutti.

[Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023]

In copertina: mappa astronomica – immagine gratis Pubblic Domain Pictures

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini