Per certi versi /
Scegli una mia parola e mettila in tasca
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Scegli una mia parola e mettila in tasca
Scegli una mia parola e mettila in tasca
Come una castagna contro il raffreddore
Come una conchiglia per riascoltare il mare
Un sasso, per fermare i fogli
Una pigna, da decorare per Natale.
Prendi, dai… Metti nella tasca una mia parola
Conservarla. Non farla morire
Serve a me, per non scomparire
Che certi giorni il silenzio mi impaura
Tienila tu, abbine cura.
(Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023)
In copertina: Foto di Emanuela Caiello da Pixabay
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
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