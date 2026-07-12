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Per certi versi /
Scegli una mia parola e mettila in tasca

Scegli una mia parola e mettila in tasca

Scegli una mia parola e mettila in tasca

Come una castagna contro il raffreddore

Come una conchiglia per riascoltare il mare

Un sasso, per fermare i fogli

Una pigna, da decorare per Natale.

 

Prendi, dai… Metti nella tasca una mia parola

Conservarla. Non farla morire

Serve a me, per non scomparire

Che certi giorni il silenzio mi impaura

Tienila tu, abbine cura.

 

(Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023)

 

In copertina: Foto di Emanuela Caiello da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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