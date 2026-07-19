Passa al contenuto principale

Per certi versi /
Dove ti nascondevi da bambina?

Dove ti nascondevi da bambina?

Dove ti nascondevi da bambina?

Quale stanza ti era casa per le lacrime?

Che nomi hanno le tue ferite?

 

Quanto mio buio vuoi che ti consegni per imparare i sentieri scuri.

Per riuscire a vedere le tue stelle?

 

Ti poso sul tavolo parole così piccole che stanno in una tazzina da caffè

Ti abbraccio da sorella senza luce

Che sa la tenerezza

Che sa l’attesa del bene

 

Che ha una chiave intrisa di sangue

Per aprire le porte serrate dei nostri cuori fragili

e fortissimi

 

Anna 9 – 19

(Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023)

 

In copertina: Foto di Angel Luciano su Unsplash

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

sostieni periscopio

Sostieni periscopio!

Dona
Tutti i tag di questo articolo:
avere cura
parola
roberta lipparini

Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare