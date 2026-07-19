Per certi versi /
Dove ti nascondevi da bambina?
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Dove ti nascondevi da bambina?
Dove ti nascondevi da bambina?
Quale stanza ti era casa per le lacrime?
Che nomi hanno le tue ferite?
Quanto mio buio vuoi che ti consegni per imparare i sentieri scuri.
Per riuscire a vedere le tue stelle?
Ti poso sul tavolo parole così piccole che stanno in una tazzina da caffè
Ti abbraccio da sorella senza luce
Che sa la tenerezza
Che sa l’attesa del bene
Che ha una chiave intrisa di sangue
Per aprire le porte serrate dei nostri cuori fragili
e fortissimi
Anna 9 – 19
(Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023)
In copertina: Foto di Angel Luciano su Unsplash
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
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