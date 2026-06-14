Per certi versi / Una stella abitabile
Una stella abitabile
Una stanchezza incerta
mi fa piombo nella testa
Diviene macigno
nella custodia del mio senso
E quest’ombra che sempre
mi scorre inarrestabile
Credo sia lo sforzo
La fatica
di raggiungere un nome
Una casa
Una stella abitabile
(Da Nei titoli di coda, Editrice Il Leggio, 2022)
In copertina: mappa astronomica – immagine gratis di Pexels da Pixabay
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
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Roberta Lipparini
Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.
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