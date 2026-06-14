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IL QUOTIDIANO

Per certi versi / Una stella abitabile

Una stella abitabile Una stanchezza incerta

mi fa piombo nella testa Diviene macigno

nella custodia del mio senso E quest’ombra che sempre

mi scorre inarrestabile Credo sia lo sforzo

La fatica

di raggiungere un nome

Una casa Una stella abitabile (Da Nei titoli di coda, Editrice Il Leggio, 2022) In copertina: mappa astronomica – immagine gratis di Pexels da Pixabay Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.