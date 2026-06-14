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Per certi versi / Una stella abitabile

Una stella abitabile

Una stanchezza incerta
mi fa piombo nella testa

Diviene macigno
nella custodia del mio senso

E quest’ombra che sempre
mi scorre inarrestabile

Credo sia lo sforzo
La fatica
di raggiungere un nome
Una casa

Una stella abitabile

 

(Da Nei titoli di coda, Editrice Il Leggio, 2022)

In copertina: mappa astronomica – immagine gratis di Pexels da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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