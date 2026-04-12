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IL QUOTIDIANO

Per certi versi / Quelle come me

Quelle come me Quelle come me sorridono sempre, ma appena appena, giusto con gli occhi. Perché anche un sorriso può fare male sulla pelle viva. Quelle come me aspettano un abbraccio. Ogni momento. Dal risveglio fino a quando scende sera. Chissà che non arrivi, portato da una falena che, come me, si fa strada nel buio. Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023 In copertina: occhi sorridenti – Foto di Milivojevic da Pixnio Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.