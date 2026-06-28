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Per certi versi /
Masticami e sputa

Masticami e sputa

Masticami
E sputa
Sputa
Sputa
Ancora

Succhiami
E sputa
Sputa forte
Lontano

Strappa
Frammenta
Sminuzzami
Saziati
Riempiti
Gonfiati
Ma sputa

Sputami alle tue spalle
Scompari
Esplodimi dal ventre
Baciami e sputa
Sputa
Sputa

Sputami mischiata a sangue
Lascia a terra ogni brandello di me
Sputa
Liberami da te

Sputami fuori
Presto
Sto per nascere

(Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023)

 

In copertina: Dr.Wolfgang Moroder, ecografia alla  12ª settimana – immagine su licenza Wikimedia Commons

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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