Per certi versi /
Masticami e sputa
Masticami e sputa
Masticami
E sputa
Sputa
Sputa
Ancora
Succhiami
E sputa
Sputa forte
Lontano
Strappa
Frammenta
Sminuzzami
Saziati
Riempiti
Gonfiati
Ma sputa
Sputami alle tue spalle
Scompari
Esplodimi dal ventre
Baciami e sputa
Sputa
Sputa
Sputami mischiata a sangue
Lascia a terra ogni brandello di me
Sputa
Liberami da te
Sputami fuori
Presto
Sto per nascere
(Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023)
In copertina: Dr.Wolfgang Moroder, ecografia alla 12ª settimana – immagine su licenza Wikimedia Commons
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
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