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Per certi versi /
Fra i tuoi pensieri e l’inchiostro

Fra i tuoi pensieri e l’inchiostro

Lasciami lì

nello spazio vuoto

tra la tua penna e il foglio

 

A fare l’altalena, zitta zitta

fra i tuoi pensieri e l’inchiostro

 

Come nel buio

giocare muta con minuscole stelle

 

Sillabe lucenti sui capelli

 

(Da Nei titoli di coda, Editrice Il Leggio, 2022)

 

In copertina: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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