Per certi versi /
Fra i tuoi pensieri e l’inchiostro
Fra i tuoi pensieri e l’inchiostro
Lasciami lì
nello spazio vuoto
tra la tua penna e il foglio
A fare l’altalena, zitta zitta
fra i tuoi pensieri e l’inchiostro
Come nel buio
giocare muta con minuscole stelle
Sillabe lucenti sui capelli
(Da Nei titoli di coda, Editrice Il Leggio, 2022)
In copertina: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
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Roberta Lipparini
Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.
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