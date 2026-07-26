Fantasie di Sirena
Per certi versi / Uno anche per me
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Uno anche per me
Mi piacerebbe indossare una gonna
Permettere al vento di salirmi le gambe
Mi piacerebbe un abbraccio
di sale e corallo
Un pegno di stella marina
Mi piacerebbe posare la testa sulla sabbia
Lasciarle la forma del mio nome
Una conchiglia da stringere
Una marea che attende i miei passi
Mi piacerebbe un amore…
Uno anche per me
(Da Nei titoli di coda, Editrice Il Leggio, 2022)
In copertina: Foto di CreativeInspiration da Pixabay
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
Roberta Lipparini
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Nicolosi stefania
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