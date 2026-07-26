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Per certi versi / Uno anche per me

Uno anche per me

Mi piacerebbe indossare una gonna

Permettere al vento di salirmi le gambe

 

Mi piacerebbe un abbraccio

di sale e corallo

Un pegno di stella marina

 

Mi piacerebbe posare la testa sulla sabbia

Lasciarle la forma del mio nome

Una conchiglia da stringere

Una marea che attende i miei passi

 

Mi piacerebbe un amore…

Uno anche per me

 

(Da Nei titoli di coda, Editrice Il Leggio, 2022)

 

In copertina: Foto di CreativeInspiration da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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