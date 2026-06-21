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La mia amica dice che matti, poeti, folli e sciamani sono nel sacro

La mia amica dice che matti, poeti, folli e sciamani sono nel sacro

La mia amica dice che matti, poeti, folli e sciamani sono nel sacro.

Nella zona senza ossimori, senza contrari.

Nella zona senza limiti.

Senza determinazioni.

Mi invita “danza con me nel sacro”.

Io rispondo “accoglimi, perché sono tra i folli”

 

(Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023)

 

In copertina: mappa astronomica – Foto di Public Co da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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