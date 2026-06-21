Per certi versi /
La mia amica dice che matti, poeti, folli e sciamani sono nel sacro
La mia amica dice che matti, poeti, folli e sciamani sono nel sacro
La mia amica dice che matti, poeti, folli e sciamani sono nel sacro.
Nella zona senza ossimori, senza contrari.
Nella zona senza limiti.
Senza determinazioni.
Mi invita “danza con me nel sacro”.
Io rispondo “accoglimi, perché sono tra i folli”
(Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023)
In copertina: mappa astronomica – Foto di Public Co da Pixabay
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
Tutti i tag di questo articolo:
Roberta Lipparini
Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.
Lascia un commento