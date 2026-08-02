Per certi versi / Assenza
Assenza
Cuore mio nudo contro cuore nudo,
posso amare chi mai ho conosciuto?
Selvatico, indocile,
risponde “sì”.
Così ti eleggo mio sposo mancante.
Custode della mia tenerezza.
Del riso. Del pianto.
E ti accolgo in me, presente.
(Da Nei titoli di coda, Editrice Il Leggio, 2022)
In copertina: Foto di Soufian Diouane da Pixabay
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
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Roberta Lipparini
Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.
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