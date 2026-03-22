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Per certi versi / Coltivo con cura il dubbio

Coltivo con cura il dubbio

Coltivo con cura il dubbio

L’incertezza


Non so chi sono, né quale sia il mio senso

 

Tuttavia, cerco di amare questa titubanza

Proteggo questa perfetta esitazione

 

La osservo e la considero parte essenziale del tutto

Necessaria alla compassione con cui ricopro ogni attimo

Ogni soffio minimo di vita

 

Benedico questa esistenza fragilissima

Questa mia essenza minuscola e confusa

 

Questo smarrirmi ogni momento nel nulla

Nel tutto che non so

 

Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023

 

In copertina: scambio ferroviario – Foto di José David Castillo Arias da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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