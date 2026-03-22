Per certi versi / Coltivo con cura il dubbio
Coltivo con cura il dubbio
Coltivo con cura il dubbio
L’incertezza
Non so chi sono, né quale sia il mio senso
Tuttavia, cerco di amare questa titubanza
Proteggo questa perfetta esitazione
La osservo e la considero parte essenziale del tutto
Necessaria alla compassione con cui ricopro ogni attimo
Ogni soffio minimo di vita
Benedico questa esistenza fragilissima
Questa mia essenza minuscola e confusa
Questo smarrirmi ogni momento nel nulla
Nel tutto che non so
Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023
In copertina: scambio ferroviario – Foto di José David Castillo Arias da Pixabay
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
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Roberta Lipparini
Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.
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