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IL QUOTIDIANO

Per certi versi / Coltivo con cura il dubbio

Coltivo con cura il dubbio Coltivo con cura il dubbio L’incertezza

Non so chi sono, né quale sia il mio senso Tuttavia, cerco di amare questa titubanza Proteggo questa perfetta esitazione La osservo e la considero parte essenziale del tutto Necessaria alla compassione con cui ricopro ogni attimo Ogni soffio minimo di vita Benedico questa esistenza fragilissima Questa mia essenza minuscola e confusa Questo smarrirmi ogni momento nel nulla Nel tutto che non so Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023 In copertina: scambio ferroviario – Foto di José David Castillo Arias da Pixabay Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.