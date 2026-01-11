Home

Per certi versi / Mi piace il fuoco

Mi piace il fuoco Mi piace il fuoco Pinocchio del mio cuore Venero la fiamma Mio bugiardo, mentitore. Ed amo te d’amore infinito Canaglia adorata Farabutto smarrito. Scaldiamoci entrambi Accendiamolo insieme Ascoltiamo avvinghiati La legna che geme. Lì, cuore a cuore Nella luna d’inverno Se il naso non ti cresce Sarà amore eterno. (inedito) Cover: Foto di Gerd Altmann da Pixabay Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.