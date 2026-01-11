Skip to main content

Per certi versi / Mi piace il fuoco

Pinocchio del mio cuore

Venero la fiamma

Mio bugiardo, mentitore.

 

Ed amo te

d’amore infinito

Canaglia adorata

Farabutto smarrito.

 

Scaldiamoci entrambi

Accendiamolo insieme

Ascoltiamo avvinghiati

La legna che geme.

 

Lì, cuore a cuore

Nella luna d’inverno

Se il naso non ti cresce

Sarà amore eterno.

(inedito)

 

Cover: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

