Per certi versi / Mi piace il fuoco
Mi piace il fuoco
Mi piace il fuoco
Pinocchio del mio cuore
Venero la fiamma
Mio bugiardo, mentitore.
Ed amo te
d’amore infinito
Canaglia adorata
Farabutto smarrito.
Scaldiamoci entrambi
Accendiamolo insieme
Ascoltiamo avvinghiati
La legna che geme.
Lì, cuore a cuore
Nella luna d’inverno
Se il naso non ti cresce
Sarà amore eterno.
(inedito)
Cover: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
Tutti i tag di questo articolo:
Roberta Lipparini
Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.
