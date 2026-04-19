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Per certi versi /
Ho amato follemente. Intensamente

Ho amato follemente. Intensamente

Ho amato follemente. Intensamente.

Pazzamente. Ogni istante. Ogni momento.

 

Ho amato senza pensare. Senza ragione.

Con disordine. Necessità. Totalmente.

 

Ho amato a occhi chiusi.

Con un impeto che tutto ha frantumato.

 

Ho dimenticato di scegliere,

di costruire, di chiedere.

 

Ho arraffato. Selvatica e selvaggia. Nuda.

Esposta. Affamata. Bisognosa.

 

Ma non è vero che non è rimasto niente.

Non è vero che ho perso tutto.

 

A me, è rimasto il cuore.

 

Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023

 

In copertina: occhi chiusi – Foto da pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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