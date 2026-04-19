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IL QUOTIDIANO

Per certi versi /

Ho amato follemente. Intensamente

Ho amato follemente. Intensamente Ho amato follemente. Intensamente. Pazzamente. Ogni istante. Ogni momento. Ho amato senza pensare. Senza ragione. Con disordine. Necessità. Totalmente. Ho amato a occhi chiusi. Con un impeto che tutto ha frantumato. Ho dimenticato di scegliere, di costruire, di chiedere. Ho arraffato. Selvatica e selvaggia. Nuda. Esposta. Affamata. Bisognosa. Ma non è vero che non è rimasto niente. Non è vero che ho perso tutto. A me, è rimasto il cuore. Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023 In copertina: occhi chiusi – Foto da pixabay Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.