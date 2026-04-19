Per certi versi /
Ho amato follemente. Intensamente
Ho amato follemente. Intensamente
Ho amato follemente. Intensamente.
Pazzamente. Ogni istante. Ogni momento.
Ho amato senza pensare. Senza ragione.
Con disordine. Necessità. Totalmente.
Ho amato a occhi chiusi.
Con un impeto che tutto ha frantumato.
Ho dimenticato di scegliere,
di costruire, di chiedere.
Ho arraffato. Selvatica e selvaggia. Nuda.
Esposta. Affamata. Bisognosa.
Ma non è vero che non è rimasto niente.
Non è vero che ho perso tutto.
A me, è rimasto il cuore.
Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023
In copertina: occhi chiusi – Foto da pixabay
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
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Roberta Lipparini
Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.
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