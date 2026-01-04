Home

IL QUOTIDIANO

Per certi versi / Io vorrei ballare lento

Io vorrei ballare un lento Anche qui, in questa stanza da ridipingere Sotto stelle comprate dai cinesi Senza “amore” scritto in copertina

Solo noi Le mani allacciate La testa sulla tua spalla Ondeggiando

Venti. Trenta gocce Un lunghissimo sorso di jazz Cover: Foto di Bernard-Verougstraete da Pixabay Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

Sostieni periscopio! Dona

Tutti i tag di questo articolo:

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.