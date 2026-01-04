Per certi versi / Io vorrei ballare lento
Io vorrei ballare un lento
Anche qui, in questa stanza da ridipingere
Sotto stelle comprate dai cinesi
Senza “amore” scritto in copertina
Solo noi
Le mani allacciate
La testa sulla tua spalla
Ondeggiando
Venti. Trenta gocce
Un lunghissimo sorso di jazz
Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.
