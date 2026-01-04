Skip to main content

Per certi versi / Io vorrei ballare lento

Io vorrei ballare un lento

Anche qui, in questa stanza da ridipingere

Sotto stelle comprate dai cinesi

Senza “amore” scritto in copertina


Solo noi

Le mani allacciate

La testa sulla tua spalla

Ondeggiando


Venti. Trenta gocce

Un lunghissimo sorso di jazz

 

Cover: Foto di Bernard-Verougstraete da Pixabay

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

 

Tutti i tag di questo articolo:
ballo lento
jazz
per certi versi
tango

Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

