Prove InFALSI:

sull’incidente e l’intervento in Consiglio di Alan Fabbri



Cari studenti e care studentesse, dopo che qualche settimane fa vi siete sottoposti alle prove INVALSI, oggi vi sottoporrete alle prove InFALSI.

La prova è una comprensione del testo utilizzato è di quello letto dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri nel Consiglio Comunale del 27/5/2026 per giustificare il comportamento suo e dell’assessore Francesca Savini dopo l’incidente stradale del 4 maggio, uscito sulla stampa 5 giorni dopo grazie a Estense.Com.

Leggete con attenzione il seguente testo, diviso in quattro parti, e poi rispondete alle domande.

PARTE PRIMA

“L’auto coinvolta nell’incidente non era di mia proprietà ma dell’ex assessore Savini, che appariva in condizioni idonee alla guida.”

DOMANDA N° 1

Se il Sindaco ha giudicato le condizioni dell’assessore “idonee alla guida” si chiede: quali potevano essere le condizioni del Sindaco per giudicare idonee quelle dell’assessore Savini visto che, alle 19 circa, è risultata positiva all’alcol test con un tasso 3 volte superiore a quello normale (corrispondente, più o meno, a 4 bicchieri di vino da 125 ml con gradazione alcolica di 12° e un superalcolico da 40 ml)?

Il Sindaco era in ottime condizioni perché lui non beve ma si disseta. Il Sindaco è astemio, lo dicono in tutte le birrerie. Il Sindaco beve solo la birra Pitona i cui 4,8 gradi non sono alcolici ma rappresentano l’angolo bottiglia-bocca da assumere per berla a collo. Il Sindaco si concentra solo sull’apparire in condizione… ma anche sullo sparire al momento giusto.

PARTE SECONDA

“Anche dai verbali redatti dai carabinieri dagli operatori sanitari accorsi in loco non risultano alterazioni psicofisiche e, allo stato attuale, non esiste alcuna correlazione accertata fra il sinistro e l’esito dell’alcol test, sul quale sono ancora in corso verifiche.”

DOMANDA N° 2

Se non risultano correlazioni accertate fra il sinistro e l’esito dell’alcoltest si chiede: perché, come riportano i giornali, è scattato per l’assessore Savini il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il sequestro del veicolo con successiva confisca?

I carabinieri sono comunisti. La polizia stradale è filopalestinese. L’alcol test è stato alterato dai medici cubani. L’albero, contro il quale si è schiantata la macchina, è dei “Verdi”.

PARTE TERZA

“Fortunatamente entrambi siamo usciti illesi dall’incidente e, dopo alcune lievi medicazioni sul posto, non si è reso necessario alcun ulteriore intervento sanitario. Infatti, nei giorni successivi ho continuato regolarmente a svolgere il mio ruolo istituzionale, partecipando anche a eventi pubblici.”

DOMANDA N° 3

Se le due persone coinvolte non avessero avuto importanti incarichi istituzionali nel Comune di Ferrara si chiede: si sarebbe reso necessario un ulteriore intervento sanitario?

Sicuramente sì, un TSO se i due fossero stati di sinistra. Sicuramente sì, una colonscopia per verificare super fortuna avuta nel non aver provocato danni a se stessi e ad altri. Sicuramente sì, perché solo quelli della Lega sono duri, forti ed inossidabili. No, perché nessuno si è fatto la bua…son bastati due bacini sulla fronte.

PARTE QUARTA

“Proprio per rispetto di quest’aula del ruolo dei consiglieri comunali, lascio ora l’assemblea affinché ciascuno possa esprimersi sulla richiesta di dimissioni in piena libertà e senza alcun condizionamento”.

DOMANDA N° 4

Se c’è stato rispetto per l’aula del Consiglio Comunale, piena libertà e non c’è stato condizionamento si chiede: perché prima di uscire dall’aula il Sindaco ha lasciato sui banchi dell’opposizione un articolo di giornale di 5 anni fa che si riferiva all’arresto del figlio del consigliere di opposizione Fabio Anselmo?

Perché il Sindaco si è sbagliato e voleva lasciare all’opposizione i biglietti omaggio per il prossimo concerto di Tony Pitony con tanto di birra Pitona in omaggio. Perché il Sindaco, avendo i superpoteri da BravoAlan, può fare quel che vuole. Perché così Ferrara ci guadagna in visibilità. Perché il Sindaco è responsabile e sa affrontare le discussioni democraticamente.

il testo della lettera che Alan Fabbri ha messo come primo commento del suo post su Facebook

P.S.

Che ci si creda o no, non c’è nessuna intenzione da parte mia di strumentalizzare la vicenda dell’incidente del sindaco e dell’assessore che, finora, non ho mai commentato pubblicamente. Ma quello che è successo al Consiglio Comunale è di una bassezza, di una viltà, di uno squallore infimo.

È detestabile che chi ha responsabilità istituzionali non chiarisca e, addirittura, usi mezzi pessimi di “bassa lega” per deviare l’attenzione dal clamore mediatico suscitato per via di un tasso alcolico 3 volte superiore alla media riscontrato in un assessore della Lega che sta continuando a fare la sua convinta battaglia contro le persone che si mettono al volante ubriache.

Mi rimane l’ironia per sopravvivere a questi tempi neri di ignoranza e di maleducazione insopportabile perché, dai commenti che leggo, certi supporter leghisti riescono incredibilmente a giustificare l’ingiustificabile.

Mi consola, ipocritamente e solo un po’, il fatto di essere un “bastardo geneticamente” cioè di non essere del tutto ferrarese.

In un clima dove ormai la vergogna non esiste più in chi riveste ruoli pubblici, a me scappa da vergognarmi dei rappresentanti istituzionali della mia città, che purtroppo tali restano anche se non li ho mai votati.

Cover: immagine di Mauro Presini realizzata da Gpt4

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