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Per certi versi /
Inizio ad aspettarti mille ore prima

Inizio ad aspettarti mille ore prima

Inizio ad aspettarti mille ore prima

Preparo l’universo

Apparecchio il cielo

Spolvero il giardino

Pettino i pensieri

Riordino le mie paure

 

Quando te ne vai

Attorno tutto si scompiglia

È un disordine di nuvole

Un’incuria di rami

L’aria è disadorna

 

Io mi aggrappo agli attimi

Parlo. Parlo da sola

Prendo la mano alla luna

Dipingo una nuova attesa

[Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023]

 

In copertina: Foto di Florian Schindler su Unsplash

Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini

Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.

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