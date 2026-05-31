Bella poesia che ci invita quasi a invertire la figura con lo sfondo e l’incipit potrebbe essere…
L’attesa inizia appena nato il tempo
(e il Tempo forse è solo Attesa)
Preparato l’universo
Apparecchiato il cielo…
Grazie Roberta!💚
Inizio ad aspettarti mille ore prima
Preparo l’universo
Apparecchio il cielo
Spolvero il giardino
Pettino i pensieri
Riordino le mie paure
Quando te ne vai
Attorno tutto si scompiglia
È un disordine di nuvole
Un’incuria di rami
L’aria è disadorna
Io mi aggrappo agli attimi
Parlo. Parlo da sola
Prendo la mano alla luna
Dipingo una nuova attesa
[Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023]
In copertina: Foto di Florian Schindler su Unsplash
Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini
Bella poesia che ci invita quasi a invertire la figura con lo sfondo e l’incipit potrebbe essere…
L’attesa inizia appena nato il tempo
(e il Tempo forse è solo Attesa)
Preparato l’universo
Apparecchiato il cielo…
Grazie Roberta!💚
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