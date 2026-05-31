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IL QUOTIDIANO

Per certi versi /

Inizio ad aspettarti mille ore prima

Inizio ad aspettarti mille ore prima Inizio ad aspettarti mille ore prima Preparo l’universo Apparecchio il cielo Spolvero il giardino Pettino i pensieri Riordino le mie paure Quando te ne vai Attorno tutto si scompiglia È un disordine di nuvole Un’incuria di rami L’aria è disadorna Io mi aggrappo agli attimi Parlo. Parlo da sola Prendo la mano alla luna Dipingo una nuova attesa [Da “Lavanda per l’orco”, Ed. Secop 2023] In copertina: Foto di Florian Schindler su Unsplash Per l’anno 2026 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Roberta Lipparini

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Roberta Lipparini scrive e pubblica poesie per adulti e bambini. Una ventina di raccolte fino ad ora, da Mondadori a Terra d’Ulivi, passando per diverse esperienze di edizione, compresi i Taccuini d’Autore manoscritti. Vive a Bologna, dove dopo anni di lavoro in teatro, ora conduce laboratori sulla parola e la visione poetica.