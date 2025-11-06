Cosimo Lamanna è nato a Napoli nel 1970 e attualmente vive a Roma. Ha pubblicato La stanza accanto (Controluna, 2018), Inchiostro per il prossimo inverno (ivi, 2019), Canzoni controfuoco – lettere dalla primavera (Tabula fati, 2021), Il diamante e la grafite (ivi, 2022) e Zolle (ivi, 2023). Nel 2023 esordisce nel mondo della canzone d’autore, in veste di paroliere e co-produttore, fondando con i musicisti pugliesi Toni Dedda e Marcello Colaninno il collettivo “Coanda”, con il quale pubblica l’album, che al suo interno accoglie contributi poetici di Mara Venuto e Marisa Martinez Pérsico, Le vite altrove (AngappMusic, 2024; cinquina finalista alla 50ª edizione delle Targhe Tenco, sezione “opera prima”). In “Parole a capo” sono state pubblicate altre poesie dell’autore l’8 febbraio 2024.