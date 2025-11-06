Parole a capo /
Cosimo Lamanna: alcune poesie da «A volte invece il cielo non esiste»
“Chiunque creda che tutti i frutti maturino contemporaneamente come le fragole, non sa nulla dell’uva“
(Paracelso)
*
Così come si conta il mare
di tutte le paure, le onde
sul filo della superficie a stento
si tocca a volte il fondo
e a volte invece il cielo
non esiste.
*
Vorrei che le parole fossero
sculture incompiute
mani capaci
di generare da pietra.
*
Mi piace questa luce
che non illumina e non sveglia
mi piace questa luce
che non amplifica e non sfiora
tra il mio tratto ancora incerto
e la linea da cui affiori.
*
Di quanto amore occorra
dell’acqua necessaria
lo capirai dal peso
magari sollevandomi
con dita leggerissime
per un attimo tra i gigli
osserva in controluce
il tempo che fa ora
e quello che farà.
*
Motori in lontananza
dissodano il vento
forse solo per poco
ma risale leggero
al sicuro
dentro l’ombra degli alberi.
*
Guardalo passare
questo maggio impaginato
come un velo sulle rocce
dei tuoi pensieri in ombra.
E non ti sia di peso questa sera
non c’è più nulla che tu debba dimostrare
al tempo o al tuo stupore
ogni volta che un dolore capita
(Poesie tratte da: A volte invece il cielo non esiste, RP LIBRI, 2025. Prefazione di Antonio Bux, postfazione di Mara Venuto.)
*
Cosimo Lamanna è nato a Napoli nel 1970 e attualmente vive a Roma. Ha pubblicato La stanza accanto (Controluna, 2018), Inchiostro per il prossimo inverno (ivi, 2019), Canzoni controfuoco – lettere dalla primavera (Tabula fati, 2021), Il diamante e la grafite (ivi, 2022) e Zolle (ivi, 2023). Nel 2023 esordisce nel mondo della canzone d’autore, in veste di paroliere e co-produttore, fondando con i musicisti pugliesi Toni Dedda e Marcello Colaninno il collettivo “Coanda”, con il quale pubblica l’album, che al suo interno accoglie contributi poetici di Mara Venuto e Marisa Martinez Pérsico, Le vite altrove (AngappMusic, 2024; cinquina finalista alla 50ª edizione delle Targhe Tenco, sezione “opera prima”). In “Parole a capo” sono state pubblicate altre poesie dell’autore l’8 febbraio 2024.
