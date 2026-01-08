Complimenti per l’iniziativa e per la presenza sensibile e propositiva delle voci poetiche di “Ultimo Rosso”.
Un buon 2026 a tutti da Roberta Barbieri
Dal 14 al 21 Dicembre 2025, nella Sala delle Bifore della Delizia Estense di Belriguardo a Voghiera (FE), si è svolto un importante evento sulla tematica dello stalking. Una collettiva di arte contemporanea che ha coinvolto numerosi artisti che, attraverso la propria forma espressiva, hanno affrontato la tematica dello stalking. Le ideatrici del progetto sono state la pittrice Chiara Bignardi, direttrice artistica SAMeC – Sezione Arte Moderna e Contemporanea – a Belriguardo; l’attrice, fotografa e modella Ericka Bunches e la pittrice Eleonora Lestrange.
Il progetto ha inteso continuare a mantenere alta l’attenzione sull’argomento attraverso l’arte, ma anche per offrire vicinanza a persone che ne siano direttamente o indirettamente colpite e abbiano il desiderio di partecipare. Tutti gli artisti sono stati invitati in forma totalmente gratuita.
Durante il vernissage del 14 Dicembre ha partecipato la poetessa Anna Rita Boccafogli dell’ Associazione Ultimo Rosso che ha proposto la lettura di alcune poesie scritte appositamente per l’occasione. Segnaliamo inoltre Matteo Pazzi, autore, poeta e ricercatore instancabile di bellezza che ha dato il suo contributo offrendo (attraverso la voce di Chiara Bignardi) una sua speciale opera poetica. Durante la giornata conclusiva del 21 dicembre sono state lette opere poetiche sul tema di Cecilia Bolzani e Roberto Dall’Olio dell’ Associazione Ultimo Rosso. E’ intervenuto anche il Presidente dell’omonima associazione Pier Luigi Guerrini.
Gli eventi brevemente descritti, hanno l’obiettivo di inaugurare un ciclo annuale di incontri artistici collettivi, in cui gli artisti potranno manifestare, con la loro creatività, un ponte tra temi sociali e di attualità ed arte contemporanea, sempre nell’ambito del format “Visioni d’Artista”.
Pubblichiamo di seguito le poesie lette nella giornata conclusiva del 21 dicembre.
Lui. Stalker. La debolezza della violenza
Non è possibile che ora proprio tu
mi dica che non vuoi vedermi più!
Tu che dicevi un tempo di amarmi
adesso invece sei decisa a lasciarmi.
Senza di me tu non sei proprio niente!
Quanto mi offende quel tono arrogante
quando mi urli di starti distante:
mi fai ridicolo davanti alla gente.
Io, che ti ho presa nella mia vita
e tu ora dici che vuoi sia finita!
Ma io lo so che sei mia o di nessuno,
dovrai capirlo sennò non ti perdono.
(Anna Rita Boccafogli)
*
Lei. La forza della dignità
Ho ancora i brividi appena ci penso,
dove ho trovato il coraggio non so,
ma quella volta era troppo davvero:
trovai la forza per dirti di no!
Ora ti penti e mi chiedi perdono,
dici che mi ami e non stai senza me,
che come donna ho bisogno di un uomo:
non lascerai che io fugga da te!
Ma non temere, so stare da sola
e ora distinguo l’amore cos’è:
non un padrone ma un cuore che vola,
rispetta, libera, sogna con me.
(Anna Rita Boccafogli)
*
Specchio
Ancora lui
oggi trenta chiamate
un martello sul capo
ogni squillo una schiaffo
un piede sulla testa
Ancora lui
dietro la porta
a sibilare il suo amore
vibra il guinzaglio
davanti alla finestra chiusa
Ancora lui
specchio a se stesso
un gatto e la sua coda
bava vischiosa
urla strozzate
scompaio a me stessa
Ancora lui
la sua sagoma in attesa
sotto il lampione
ha portato fiori
ragni velenosi
Ancora,
ancora,
ancora.
Affilo le unghie:
non servono parole,
le sole che ode son sue.
Ma fischietti, mazze, amici,
flash abbaglianti, spray urticanti,
a volte la Polizia,
sempre la forza mia,
solo mia.
(Cecilia Bolzani)
*
Dedicata a lei
Il cuore non mente
non vuole
il pronome mio
di un altro cuore
vuole la verità
la mente
invece
mente
può mentire
l’uomo
trangugia la falsità.
Mia mia mia
la Mariposa
il cuore arido
crepa
muore la rosa.
(Roberto Dall’Olio)
Le poesie pubblicate sono tutte inedite e ringrazio per l’autorizzazione.
Foto di Artie_Navarre da Pixabay
Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT36I0567617295PR0002114236
Pierluigi Guerrini
Roberta Barbieri
Complimenti per l’iniziativa e per la presenza sensibile e propositiva delle voci poetiche di “Ultimo Rosso”.
