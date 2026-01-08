Parole a capo <br> Evento Collettivo ” Visioni d’artista – stalking “. La partecipazione di Ultimo Rosso.

Dal 14 al 21 Dicembre 2025, nella Sala delle Bifore della Delizia Estense di Belriguardo a Voghiera (FE), si è svolto un importante evento sulla tematica dello stalking. Una collettiva di arte contemporanea che ha coinvolto numerosi artisti che, attraverso la propria forma espressiva, hanno affrontato la tematica dello stalking. Le ideatrici del progetto sono state la pittrice Chiara Bignardi, direttrice artistica SAMeC – Sezione Arte Moderna e Contemporanea – a Belriguardo; l’attrice, fotografa e modella Ericka Bunches e la pittrice Eleonora Lestrange.

Il progetto ha inteso continuare a mantenere alta l’attenzione sull’argomento attraverso l’arte, ma anche per offrire vicinanza a persone che ne siano direttamente o indirettamente colpite e abbiano il desiderio di partecipare. Tutti gli artisti sono stati invitati in forma totalmente gratuita.

Durante il vernissage del 14 Dicembre ha partecipato la poetessa Anna Rita Boccafogli dell’ Associazione Ultimo Rosso che ha proposto la lettura di alcune poesie scritte appositamente per l’occasione. Segnaliamo inoltre Matteo Pazzi, autore, poeta e ricercatore instancabile di bellezza che ha dato il suo contributo offrendo (attraverso la voce di Chiara Bignardi) una sua speciale opera poetica. Durante la giornata conclusiva del 21 dicembre sono state lette opere poetiche sul tema di Cecilia Bolzani e Roberto Dall’Olio dell’ Associazione Ultimo Rosso. E’ intervenuto anche il Presidente dell’omonima associazione Pier Luigi Guerrini.

Gli eventi brevemente descritti, hanno l’obiettivo di inaugurare un ciclo annuale di incontri artistici collettivi, in cui gli artisti potranno manifestare, con la loro creatività, un ponte tra temi sociali e di attualità ed arte contemporanea, sempre nell’ambito del format “Visioni d’Artista”.

Pubblichiamo di seguito le poesie lette nella giornata conclusiva del 21 dicembre.

Lui. Stalker. La debolezza della violenza

Non è possibile che ora proprio tu

mi dica che non vuoi vedermi più!

Tu che dicevi un tempo di amarmi

adesso invece sei decisa a lasciarmi.

Senza di me tu non sei proprio niente!

Quanto mi offende quel tono arrogante

quando mi urli di starti distante:

mi fai ridicolo davanti alla gente.

Io, che ti ho presa nella mia vita

e tu ora dici che vuoi sia finita!

Ma io lo so che sei mia o di nessuno,

dovrai capirlo sennò non ti perdono.

(Anna Rita Boccafogli)

*

Lei. La forza della dignità

Ho ancora i brividi appena ci penso,

dove ho trovato il coraggio non so,

ma quella volta era troppo davvero:

trovai la forza per dirti di no!

Ora ti penti e mi chiedi perdono,

dici che mi ami e non stai senza me,

che come donna ho bisogno di un uomo:

non lascerai che io fugga da te!

Ma non temere, so stare da sola

e ora distinguo l’amore cos’è:

non un padrone ma un cuore che vola,

rispetta, libera, sogna con me.

(Anna Rita Boccafogli)

*

Specchio

Ancora lui

oggi trenta chiamate

un martello sul capo

ogni squillo una schiaffo

un piede sulla testa

Ancora lui

dietro la porta

a sibilare il suo amore

vibra il guinzaglio

davanti alla finestra chiusa

Ancora lui

specchio a se stesso

un gatto e la sua coda

bava vischiosa

urla strozzate

scompaio a me stessa

Ancora lui

la sua sagoma in attesa

sotto il lampione

ha portato fiori

ragni velenosi

Ancora,

ancora,

ancora.

Affilo le unghie:

non servono parole,

le sole che ode son sue.

Ma fischietti, mazze, amici,

flash abbaglianti, spray urticanti,

a volte la Polizia,

sempre la forza mia,

solo mia.

(Cecilia Bolzani)

*

Dedicata a lei

Il cuore non mente

non vuole

il pronome mio

di un altro cuore

vuole la verità

la mente

invece

mente

può mentire

l’uomo

trangugia la falsità.

Mia mia mia

la Mariposa

il cuore arido

crepa

muore la rosa.

(Roberto Dall’Olio)

Le poesie pubblicate sono tutte inedite e ringrazio per l’autorizzazione.

