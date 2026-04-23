Parole a capo <br>Valeria Rossi: Alcune poesie

Figlio o figlia che tu sia

Ti ribelli a me

come fossi l’ostacolo del tuo esser libera.

Nell’opporti su quel mio consigliare

mi disorienti e ti dai un bel da fare

nel chiudere la porta lasciandomi aspettare.

Su quel disappunto dove non posso arretrare

per il troppo bene e per come ti voglio amare

sembra cadere il mondo e non mi lasci più parlare.

Figlio o figlia che tu sia

incrocio le braccia e ti accarezzo con il pensiero

guardo da lontano

dove stai andando e cosa stai facendo.

Spiarti non è il mio intento, ma solo aiutarti,

se arrivasse mai quel momento.

Ti sono madre ti sono amica

sono la donna sul quale stare

a cui puoi credere, che mai ti farei del male.

I muri son di carta, gli abissi non son profondi

e i giorni non son così distanti.

Incrocio le braccia e ti accarezzo con il pensiero,

aspetto il mio giorno, quando nel riscoprirti serena,

mi ritroverai accanto

con una mano posata sul tuo fianco.

Perché tu non lo sapevi

ma stavi cadendo, ed io ti stavo sorreggendo.

Figlio o figlia che tu sia

sei la parte irrinunciabile, indistruttibile,

di quell’anima mia.

*

Quel coso capitato per caso

È passato silenzioso nessuno se ne è accorto.

Piccolo quasi invisibile apparentemente innocuo

quell’incredibile coso.

Lo hanno chiamato Trisomia 21

ed io d’istinto mi sono chiesta…

come si chiama?

“Cromosoma”.

Un cromosoma in più, che ti ha tolto così tanto

cambiando i lineamenti del tuo volto,

il corpo che sarebbe stato altro

e non solo quello.

Sei stato la montagna più alta della mia vita

scalarla, una grande fatica.

Con nessuno che mi abbia detto:

è la cosa più bella che potrai vivere

la devi solo capire.

Ho imparato da sola quanto sono stata fortunata

e giù da quella montagna non sono mai caduta.

Ringrazio quel coso capitato per caso.

Con te al mio fianco è stato come correre nel vento,

dentro al tuo universo ho vissuto il mio tempo

non toccando mai il fondo.

Perché tu, sei stato tutto il mio mondo.

*

Donna per eccellenza

Ti ho visto crescere, cambiare, farti male,

ma mai rinunciare.

Ti ho guardata quando stremata dalle fatiche

hai scritto

di tutte quelle ingiustizie

con la matita dell’amore

perché tutto si potesse cancellare.

Una donna che non si è mai risparmiata,

piuttosto

piegata su sé stessa,

ad allungar la mano

per un qualsiasi essere umano.

Ti ho visto mettere il rossetto e piangere a dirotto

ma all’angolo dell’occhio

un sorriso nascosto.

Ci sono e ci sono stati uomini

che si sono immedesimati, vestiti, innamorati,

della tua femminilità,

ma continua a cullarti la luna

tu,

non assomigli a nessuna.

Con i tuoi torti con le tue virtù

sei il mal d’amore che colpisce il cuore

che riesce a cambiare l’intera esistenza

di chi ti vuole amare.

Donna per eccellenza e nessuna forma di vita

che possa farne senza.

La più bella cosa che ci sia mai stata

ecco cosa pensava Dio

quando ti ha creata.

*

Semmai t’incontrassi

Semmai t’incontrassi ti riconoscerei dai passi

dalle rughe delle tue mani

e dai malinconici tramonti dei tuoi occhi.

Celata nella mia corazza

dietro l’abito che vesto

scruterei di nascosto

l’aria che ti porti appresso

per comprendere quanto sei cambiato

da quando ti ho lasciato.

Se i tuoi gusti sono gli stessi se ami ancora i gatti

e dipingi quadri astratti.

Se ti sei sposato o innamorato

e se mi hai perdonato.

Con te parlerei del tempo cercando nel tuo sguardo

qualcosa di profondo

che mi dica, che ancora ti sconvolgo.

Semmai t’incontrassi

vorrei accadesse a settembre

con le giornate più corte, le arie meno calde,

ed i colori dell’autunno alle soglie.

Con noi che ci guardiamo e ci tocchiamo senza farlo

disperatamente innamorati

come non lo siamo mai stati.

*

Sei la mia bambina

Ti sfioro dolcemente la fronte

lasciandoti un bacio

uno di quelli che non ti ho mai dato.

Sei la mia bambina cresciuta da allora,

così indifesa ora.

Ti sussurro all’orecchio

cose che non ti ho mai detto

ma che ti ho lasciato in ogni mio abbraccio.

Per non turbar il tuo sonno così addormentato

ti ho messo un vestito

non copre i segni sul collo che ti han ferito

ma è il tuo preferito.

L’animo con il quale ti guardo

è il lamento di ogni parte del mio corpo

che mi sta lasciando.

Con una carezza scivolo sulla tua pelle

perché fievole mi arrivi

il calore umano

che sento morir sotto la mia mano.

A quell’uomo che ti ha spento il sorriso

vorrei gli arrivasse solo mezzo respiro

e al momento di dormire

sentirsi soffocare e piangere dal male.

Forse, potrebbe capire, quel che mi resta del mio vivere

*

Immagine di Cachi, Albero da frutta, Foglia caduta. Uso gratuito. di Maluberg persimmons.

*

Valeria Rossi (Argenta prov. di Ferrara), sposata con tre figli. Ha presenziato come giudice in concorsi letterari riguardanti le istituzioni scolastiche. Inoltre ha partecipato a vari concorsi letterari ed è comparsa su diverse antologie. Eccone alcune: Verrà il mattino e avrà un tuo verso (2012) Aletti Editore; Umane transumanze (2014) de Comporre Edizioni; L’indice delle esistenze. La diversità (2014) Aletti Editore; Il lungo percorso della mia poesia (2016) Limina Mentis Edizioni; nel 2023 ha pubblicato Dove ti porta la poesia (Center copy).



LO SCAFFALE POETICO

Segnalazioni editoriali interne (o contigue) al mondo della poesia.

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Pier Luigi Guerrini: “L’amnistia del silenzio” – Ed. Bertoni 2025 – pag. 60 – € 15,00

In prefazione Rita Bonetti scrive: “Il viaggio tra queste pagine colme di vita, sofferenza, gioia, visione e immaginazione poetica, non è da me definitivamente archiviato come un ricordo tra i ricordi. È, anzi, un punto di partenza per il seguito di quell’esplorazione dei sentieri complessi della vita che non deve essere mai interrotto. Nell’opera di Guerrini, infatti, sembrerebbe affiorare l’insistenza con la quale ogni mistero della natura umana debba essere indagato, in questo caso con l’uso della parola più adeguata e con l’uso di un cuore pronto ad alzare il sipario al mondo e sul mondo.”

L’emozione che suscita la poesia allora è come una trafittura piacevole che cerca di risvegliare sentimenti e interrogativi, o ancora meraviglie e illusioni, o ancora memorie e desideri.

In questo panorama multicolore ecco anche il gioco acrobatico della parola: FUORI POSTO prova parvo privo di voce

trova torva trave di croce

selva valse troppe illusioni

rupe ch’attende acque pure.

Pasqua si prende il silenzio

tutto per sé.

traverso di fango

mi chino e piango.

rivolto nel sangue

pietà grondanti

e il cielo non è disposto

a rincorrere

il mio esser fuori posto.

nel mare di burrasche,

tante navi fuori porto.

*

Un breve ma intenso percorso emotivo che ruota intorno al sentimento di estraneità e di disarmonia dell’io rispetto al mondo. Fin dai primi versi si avverte una tensione sonora e semantica: “prova parvo privo di voce / trova torva trave di croce”. L’accumulo di allitterazioni e assonanze (soprattutto con le consonanti p, t e v) crea un effetto quasi martellante, che restituisce la fatica dell’espressione e la difficoltà del soggetto poetico a trovare una voce autentica. Il riferimento alla “trave di croce” introduce un’immagine di peso e di sofferenza che richiama implicitamente una dimensione sacrificale.

Anche il paesaggio naturale assume un valore simbolico: la “selva”, la “rupe” e le “acque pure” delineano un ambiente aspro, quasi primordiale, in cui l’illusione si dissolve e rimane soltanto l’attesa di una possibile purificazione. Il verso “Pasqua si prende il silenzio / tutto per sé” suggerisce una sospensione sacrale: la Pasqua, momento di rinascita nella tradizione cristiana, qui appare invece come un tempo di silenzio assoluto, quasi sottratto all’uomo. Il soggetto resta dunque escluso anche dalla promessa di redenzione. L’io poetico entra in scena in modo diretto: “traverso di fango / mi chino e piango”. Il fango è simbolo di caduta e di umiliazione, ma anche di una condizione terrena da cui non si riesce a sollevarsi. Il sangue e la “pietà grondante” evocano ancora un immaginario cristologico, accentuando la dimensione dolorosa dell’esperienza. Tuttavia il cielo “non è disposto / a rincorrere” l’uomo: il divino rimane distante, indifferente alla condizione umana. In tutta la silloge, Guerrini si distingue per una scrittura fortemente fonica e concentrata, in cui il lavoro sulle allitterazioni e sulle rime interne svolge un ruolo fondamentale nella costruzione del senso. Le immagini naturali e religiose si intrecciano in un breve percorso simbolico che conduce dalla metafora alla vertigine esistenziale, dal mistero alla incredulità. La sua scrittura appare così come una meditazione sull’inadeguatezza dell’uomo contemporaneo, sospeso tra desiderio di redenzione e la consapevolezza di una irriducibile distanza dal sacro, sospeso tra il sacrificio per il lavoro fisico ed il divertimento sotteso alle frasi.

“il freddo dirada le parole

come il passero in cerca di sole.

i pensieri accavallati

s’inseguono, si trovano,

si scontrano, s’illudono,

si scontano ai saldi di stagione.“

*

ANTONIO SPAGNUOLO

*

Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665



La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com