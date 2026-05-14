Ricordando Gianni Goberti: Alcune poesie da “A due passi da Itaca”. La poesia della semplicità senza fronzoli.

Ho conosciuto Gianni nei miei ultimi anni di lavoro alla videoteca – biblioteca comunale di cinema “Vigor“. Persona di poche parole, di una grande cultura cinematografica e non solo. Quando riuscivo ad entrare nel suo universo comunicativo, ne uscivo sempre più ricco. A quasi due anni dalla sua scomparsa, pubblico alcune poesie tratte da “A due passi da Itaca” pubblicato nel 1983 per la Casa Editrice Alba.

Nella breve presentazione (sarebbe più appropriato parlare di autopresentazione), Gianni Goberti conclude riferendosi al racconto “Ulisse il meschino” di Jorge Luis Borges e alle parole di Telemaco di fronte al corpo esanime del padre: “non giudicate quest’uomo dal suo aspetto, né da ciò che si disse di lui, né dalle apologie interessate. Giudicatelo dalle sue azioni”.

ANABASI

…partimmo senza rimpianti

in quella sera che incendiava

l’ala delle foglie nei viali di Giugno:

al mio fianco camminava Phobos, il timoroso

in una fila di silenzio

ci seguivano Eros, il dolce, e Ares

nell’orgoglio nero delle sue armi.

Poi, lente e solenni, venivano

come vele nel sole

Demetria e Afrodite

(come furono avare per tutti il viaggio)

…lontana, terribile

nella sua presenza accanita,

minacciosa e muta come una caverna nella notte

ci seguiva Thanatos

la portatrice di falce.

*

INCONTRO CON NAUSICAA

(canzone dell’amore esaltato)

Spargerà altre risonanze il vento

nel cielo, altre luci splenderanno

ai confini dell’alba

quando i miei pensieri varcheranno

esitanti le soglie del sonno.

Non allungherò la mano aperta, questa sera,

verso il tubetto quasi vuoto

– post coitum, fessus – dormirò

nell’abbandono, nella luce del grano

nella risata d’argento delle tue gambe

nella penombra che sveste la tua anima.

Tutte le cose cantano, quando canta l’uomo

il palo, la tettoia, la pioggia,

la foglia illuminata, la scheggia di ferro,

la crepa nel muro, il fruscìo del lenzuolo,

le unghie del vento sui vetri, cantano

nel silenzio senza tensioni

quando l’alba della mia sigaretta

s’accende sui tuoi capelli

madidi di luna.

*

SOTTO IL SEGNO DEI GEMELLI

Giugno è mese gentile per nascere:

gerani ai balconi e gente nelle strade,

i ragazzi camminano tendendosi per mano

e il vento non ferisce l’ala della rondine.

Non so se è gratitudine o rancore

ciò che provo per voi, pensando a me stesso;

se è così che mi volevate

o se il caso ha gettato i suoi dadi

svolgendo il filo della mia vita:

nascono infidi e tenaci

gli uomini dei Gemelli;

teneri e arroganti come coltelli;

nascono spietati e vili, coraggiosi e miti.

Sfrontati e timidi

quando gli occhi delle donne

mandano singhiozzi di luce.

Sicuri come le pietre, incerti come l’aurora:

io, uomo di incrollabili incertezze,

non contraddicono l’astrologo.

*

I PROCI

Lordarono la mia casa,

sparsero cenere e dolore

in ogni contrada; cento città

si gelarono nell’onda di neri rintocchi.

Lordarono la nostra esistenza

in sibili di ambulanze, cortei di dolore

spari nel primo mattino

(il tepore delle 10 e 25 risucchiato

dallo schianto di quel giorno d’Agosto)

Accesero croci nel buio

e voci attonite nell’eco delle navate;

alte come dardi di tromba

si levarono le voci delle madri.

Lordarono le canzoni dei bambini,

lacerarono le tenere idee dei ragazzi

ma non riuscirono a violare

il candido ventre della mia sposa, la libertà.

*

CIRCE: L’INGANNO, LA LUSINGA…

Chiare luci dell’alba, svegliateli

piano i compagni, dormono ancora:

le dolci voci della pianura

srotolano veli di rugiada al primo sole.

Dormono ancora i compagni

(i cavalli disegnano miracoli nel vento

e i vomeri brillano lontani

come la gola delle donne quando ridono)

sotto i cespugli giacciono abiti e coscienze

e dormono un sonno di creta:

l’inganno, la lusinga: tutto a tutti!

L’illusione: la mela della felicità,

il mazzo con cinque assi:

era fresco il vino oppiato dallo slogan

– l’immaginazione al potere –

è più lunga la strada, più grigia, meno ricca di canti.

Chiare luci dell’alba

svegliateli piano, i compagni, che conservino

un po’ di sogni per la vita.

*

Foto di Anna Prosekova da Pixabay

*

Gianni Goberti ferrarese di nascita, dopo gli studi all’Istituto d’Arte Dosso Dossi è entrato giovanissimo al Centro Ricerche della Montecatini dedicato al Premio Nobel Giulio Natta, dove rimase per 40 anni.

Negli anni 70 esce la sua prima pubblicazione di liriche “Stazione di Provincia”, Rebellato Ed.; successivamente ha pubblicato “Logica del caos”, Forum Quinta Generazione, “A due passi da Itaca”,edizioni Alba e “Fuga dal cielo”, Ed. Schifanoia. Nel 2008, esce la sua prima raccolta di racconti “La sera andavamo al Moka – Storie di ferraresi”, Edizioni Sivieri. E’ stato Presidente del Club Amici dell’Arte. Ha collaborato scrivendo 15 liriche sulle Stazioni della Via Crucis inserite nel libro “La Via Crucis fra storia, devozione e arte”, redatto dalla moglie Margherita Malfaccini, uscito in libreria nell’aprile 2022. E’ scomparso all’età di 89 anni nel 2024. In “Parole a capo” sono uscite alcune sue poesie il 14 aprile 2022.

Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665



La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com