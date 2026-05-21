Parole a capo /

Rosa Notarfrancesco: “Tre poesie inedite”

Come d’abitudine

A volte, il mattino è già

tardi.

E lontana la speranza

si fa rimpianto.

E anche un pizzico

di noia, quando è tardi

-e non c’è nessuno

da aspettare-

pare un miracolo

del sonno che aiuta

la mente a stare

nel silenzio nostro,

della casa

e di una buona lettura.

Nel giorno,

satura, vive d’aria,

la vita ricevuta

dal mattino; e nulla

ci tocca, dove siamo

“alito di lontananza”

a cui è benvenuto solo

l’ amore che manca.

E l’ amore ch’è si muove

in noi, come

in omaggio all’ incontro

che ci vede immersi

in un tempo vuoto,

che vuole dire pietà

per osservare la pace

che l’ amore comanda

per nutrire il ritratto

del tempo amato

nella credenza di affetti

in attesa di unità

e di riti ispirati

alla letteratura e all’ arte,

nella semplicità

che ignora il bello

ma lo pensa sempre

in unione con l’ umanità

in cui appare volentieri

nel ritratto della fede

che lo immortala

tra chi lo trova e chi lo perde

per vedersi di nuovo

nell’ idea nuova di sé,

che deve al bello armonia,

costanza e delicata pazienza.

*

L’agenda

Qualche disegnino

in buona evidenza

serve sempre.

Uno scarabocchio

ogni tanto

aiuta l’aria

a concentrarsi

nel sapore buono

di un succo di frutta.

E non è così amara

la scoperta

della gravità

in cui riposa il tempo

dei segreti e dei risi

delle età passate.

Si capisce

dal bianco platonico

di certi fogli

rimasti puliti a luglio

che l’umanità

non si scrive nel caso

e non a caso, poi

non è così presente

sotto i riflettori

come pure sembra e sta

la vita scoperta

e lasciata

sbizzarrire

nel senso di un tempo

che tace e sa tacere

anche nelle lettere

rimaste senza risposta

mentre l’attesa continua

e si propaga

nei giorni indecisi

come una gioventù

cominciata

nelle onde di eternità

degli utensili

che ricordano il bello

all’aria nascosta

tra le date

che incontrano

ogni giorno

le idee

e il gusto della libertà.

*

Stiamo

(o Il rischio del concreto)

Si volta il meriggio

all’ipotesi di una sera

organizzata in sintesi

dalla pioggia che batte

sopra i vetri chiusi.

Non è necessaria sopravvivenza

ciò che sento,

ma vita alle prese con la vita,

questo suono sordo di nature

connesse alla ragione del lavoro

che ricorda alla tempesta

il tempo mite del tenuo chiarore

della speranza

divenuta

incontro

in altre attese, di altri come noi

vissuti fuori dal coro,

e non a caso rimasti ancora

un altro po’

in un momento giudicato troppo

fallace dal passato che medita

la distanza dal bene

che fugge

il rischio del concreto

per aumentare l’amore

nel dettaglio che sa fare

la differenza.

*

Foto di StockSnap da Pixabay

*

Rosa Notarfrancesco (Salerno, 13 luglio 1984) originaria di Montecorvino Rovella (SA) vive ad Arezzo dal 2007. Diplomata in Rilievo e Catalogazione dei Monumenti presso il Liceo artistico statale “Andrea Sabatini” di Salerno, nel settembre 2024 ha partecipato al Festival di Arte e Cultura di Montecorvino Rovella ( nel Complesso Monumentale di Santa Sofia). Già autrice di molti versi ha pubblicato diversi libri, tra cui testi sperimentali, saggi, poesie, racconti e romanzi. Segnalo due sue recenti pubblicazioni: “Acrobati” (Nonsolopoesie Edizioni, 2024); “La casa di Van Gogh. I Capolavori InVersi. Vol. 43″ (Grace Edizioni, 2025).

Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665



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