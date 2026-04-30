Parole a capo <br> Giorgia Deidda: “Esercizi di assenza” e altre poesie

“Scriverti è come baciarti. È qualcosa di fisico.“

(Simone de Beauvoir, Lettera a Nelson Algren, 1949)

Voglio sete. Sempre sete

Voglio sete. Sempre sete —

una sete che si rifocilla

a ogni passo desertico,

una sete che non ceda.

Voglio lacrime copiose,

una stasi marmorea,

l’anello turchese che mi hai regalato,

o quando quel giorno, la vite recisa

mi ha regalato chicchi d’uva,

e la notte mi ha fatto da manto.

Nelle chiese spoglie

ho trovato la mia sete,

e come le cerve che anelano

all’acqua, così la sete mia

si è sciolta dai nodi capillari,

dai trambusti, dalle metastasi.

Sono miriadi le stelle,

che come pasta dentifricia

hanno pulito gli alveoli oculari,

facendoli brillare più dell’inchiostro.

E adesso ti stringo, come velatura,

come un fantasma che spesso appare.

*

Gigli

Gigli — la natura mi ha regalato gigli.

E di questa fattura ne riconosco una,

che s’inerpica tra i capelli come pipistrelli

pronti a scappare.

I gigli, vecchie creature di plastica,

ondeggiano tra le serpi

che s’annidano voluttuose tra sterpaglie,

mentre la coccinella squittisce adagia.

Chissà come, il cielo dipinge dall’alto

verso il basso, pennellate con l’apostrofo,

vecchi carmini, rossi pungenti.

È sera — la luce di fuoco va spegnendosi

piano, per lasciare spazio alla notte indigena.

Cricchiano i grilli, tutto giace.

Dorme il daino, e l’upupa.

Dorme la civetta che ogni tanto

apre gli occhi, padrona della luna.

Dormo io, che dormi tu —

mentre la ruota gira lenta,

tra le traverse e le clavicole della terra.

*

La fame è come una febbre

La fame è come una febbre —

tocca limpida e calda la bocca,

le parole di ciliegia stampate

sulle labbra intirizzite.

Sono anni che rincorro

la perdizione — fiumi di vino

che s’incastrano tra le effigie

dei miei capelli, come trame

che non sanno parlare.

Tu sei la colomba che si posa

ogni giorno alla mia finestra —

non parli ma becchi dal mio palmo

tutto ciò che trovi; l’amore mio

per te e la tua libertà.

Se un giorno potessi liberarmi

dalle catene e dalle metastasi

guiderei di guizzo fino alla battigia

il mare. Cavalcherei le sue onde

bulbose e cerulee.

E ti ricorderei come il bianco

asettico delle camicie che indossavi.

*

Il mio cuore è un colibrì

Il mio cuore è un colibrì.

Non sa d’esser nato con la furia nelle ali.

Talmente piccolo, che i fiori del giardino s’in-

chinano per offrirgli il nettare.

È la circoscrizione di Dio —

ognuno vive senza sapere,

e ognuno sa di non sapere.

I gesti meccanici con le mani

d’asfalto. Siamo poeti, tutti.

Non c’è eccezione. Il cielo

piove anche quando è tempo.

E tra le ciglia bagnate corro,

verso la casa cordone, nel grembo.

Non sapevo di essere nata.

(Queste poesie sono tratte da “Esercizi di assenza“, Self-Publishing, 2025)

*

Tu per me sei

Tu per me sei

roccia da cui sgorga l’acqua,

l’immacolata purezza di un bacio,

lo strappo della bocca di ciliegia,

la storia che deve ripetersi —

ché nel primo amore mi sono scelta

olivi e roseti, uno scorrere d’alghe

attraverso le pietre bianche.

Tu per me sei

la luce che illumina il terriccio,

il cielo che fa capolino durante

le stelle che frigolano,

la nostra

un punteruolo diritto,

una cometa che passa.

Tu per me sei

l’unico regalo che potessi farmi,

la luce che da bianca e nera

si trasforma in oblio di colori

ad olio, gli stessi che uso

per dipingerti gli occhi.

E da questo giorno nefasto

io ti prometto d’esser sempre

la Venere che illumina

il tuo cammino.

(inedito)

*

La morte è stata smascherata

La morte è stata smascherata —

una salvezza per chi giace nei cunicoli

muschiati al freddo, imbevuti d’acqua santa,

per chi crede al cielo in distorsione, le stelle

come compagine — cartone disfatto —

dove si gettano gli schiocchi lerci

dei vecchi ammutoliti.

Li vedete —

con i cani cuciti ai passi,

mutilati in volto, come il Cristo rappreso,

coagulato nella sua stessa luce.

La pietra è stata bucata, il sepolcro spostato —

si grida al miracolo, ma i miracolati

erano già altrove:

inermi nella fede,

nel lembo di una veste sfiorata

come corrente —

defibrillare il cuore, credere

e non fuggire.

Si squarcia il nero d’inchiostro —

il cielo soporifero che rantola a Dio,

le maree sotto l’influsso

di una madre cieca.

Sì ma non è luce —

non ancora —

ma una crepa nella carne del tempo,

un margine slabbrato

dove il Figlio si rialza senza peso,

come un pensiero che ha perso il corpo.

Le donne tremano —

portano aromi come colpe,

mani che odorano di fine —

e trovano il vuoto:

un grembo rovesciato,

un bianco che non consola.

«Non è qui» —

ma il qui resta,

incollato alle ossa del mondo.

Padre —

se davvero lo hai richiamato,

perché lasciare le bende

come una muta abbandonata?

Perché questo silenzio

che pulsa più della carne?

La resurrezione non è un canto —

è una fenditura,

un urto secco nel costato del reale.

E noi —

inermi, con la bocca piena di polvere e preghiera —

continuiamo a chiamarla salvezza,

mentre la morte, smascherata,

ci guarda

con il volto che ci somiglia.

(inedita)

*

Foto di Peter H da Pixabay

Giorgia Deidda (1994) proviene da Orta Nova, un paesino in provincia di Foggia. Ha studiato Lingue all’università di Bari, e ha vissuto lì per circa 3 anni in un collegio. Ha vissuto anche a Bitonto, una bellissima città alle falde delle Murge con una cattedrale romanica spettacolare in provincia di Bari, dove ha prodotto due romanzi. Si definisce una scrittrice biografico- confessionale e ha come luci ispiratrici Sylvia Plath, Amelia Rosselli, Anne Sexton. De l suo fare poesia dice “Descrivo con minuzia il dolore, la passione, la melanconia. Le poesie gotiche hanno anche in parte influenzato la mia scrittura“.

Pratica Slam Poetry da alcuni anni; la Slam Poetry è una gara tra poeti che recitano i loro versi a memoria rivolgendosi al pubblico che decreterà il vincitore.

E’ apparsa su vari giornali quali “L’Attacco”, “Il Quotidiano di Bari”, “Vento Adriatico – Circolo Letterario”. Dipinge, canta e suona il pianoforte da diversi anni. L’espressionismo viennese è una sua fonte d’ispirazione, in particolare Munch e Schiele. Adora l’arte in generale, in tutte le sue forme. Sillabario senza condono (PlaceBook Publishing, 2020), opera d’esordio dedicata alla memoria del poeta Gabriele Galloni; La fenice sul filo di spago (PlaceBook Publishing, 2021), romanzo; Oltre la fermata; tra sogno e realtà (PlaceBook Publishing, 2022), opera collettiva curata dall’autrice; Una pancia piena di sassi (PlaceBook Publishing, 2022); La musa (PlaceBook Publishing, 2022), romanzo che affronta il rapporto tra ispirazione, eros e identità femminile; Se la fatalità fosse un oggetto (PlaceBook Publishing, 2023), poesie; Lo specchio alle spalle (Edizioni Ensemble, 2024); “Esercizi di assenza” (Self-Publishing 2025). In “Parole a Capo” sono state pubblicate alcune poesie inedite il 21 dicembre 2023.

LO SCAFFALE POETICO

Segnalazioni editoriali interne (o contigue) al mondo della poesia.

Su autorizzazione di Antonio Spagnuolo, poeta di chiara fama e rara bravura, pubblichiamo questa poesia che si dipana tra attualità, memoria personale e storica e richiami d’infinito.

“Tregua” Datemi cinque minuti per sgombrare la mente dagli elefanti di Annibale, dalle Idi di Marzo, dai pensieri di Schopenhauer, dai gas della Shoah, dalle tragedie del Golfo, per tuffarmi nell’Intelligenza Artificiale, che potrebbe dirmi perché non riesco a colloquiare con i defunti. Eppure le mie onde elettromagnetiche sento che evaporano e con i ricordi giungono sino alla tua tomba. Turbinando addensano le ipotesi eternamente in perdita, gocce d’alambicco a sangue freddo nell’ordinata ossessione di comete. Forse si nasconde un pulsante ancora ignoto ai miei polsi, una raffica incredibile e sospetta a dissaldare memorie in ambigue cifre, in sussulti che rincorrono illusioni. Rimango un paroliere a perdifiato nel lampeggio degli attimi di tregua.

( ANTONIO SPAGNUOLO )

Per avere informazioni più ampie sulla bibliografia di Antonio Spagnuolo si rimanda al numero di “Parole a Capo” del 12 marzo 2026.

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Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”.

Per rafforzare il sostegno al progetto, invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT75P0538713004000003826665



La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com