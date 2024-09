“E’ limitando il numero delle cose intorno a noi che ci si prepara ad accogliere l’idea d’un mondo infinitamente più grande. L’universo è un equilibrio di pieni e di vuoti. Parole e gesti nel versare il tè schiumante devono avere intorno spazio e silenzio, ma anche il senso del raccoglimento, del limite“

(Italo Calvino)

LA DATA

E’ giunto il tempo

di raccogliere i pensieri

in costellazioni finite

radunarli insieme

quelli nuovi e quelli già viaggiati

veder crescere polloni di novità

nuovi incroci

materia rinnovata

nella luce di nuovo benigna

*

VEDETTA STAGIONALE

Un ritmo nuovo

Come un rallentamento

Sordo del cuore

Un fiume d’aria

Nel mare d’aria

Che arriva

Senza strepito alcuno

E m’avvolge sinuoso.

E’ la stagione fredda

Che mi respira

Più vicina.

Le sue avanguardie

Mi sfiorano già

Addobbate soltanto

D’un maestrale più forte

Vigile e attenta

Ascolto nuovi rumori la notte

Mi raggiunge la luce

Di stelle opache

*

AGOSTO Notte d’estate e non c’è nessuno Plenilunio d’agosto Senza rumori e bagordi… La pioggia è un sollievo lontano Il riccio Notturno padrone del cortile Vaga Nel giorno è Calma al dolore e Gioia lieve allargata Anche i pensieri rotolano lenti. Ci sarà modo durante l’inverno D’infilarli veloci Nella strettoia delle domande A raffica Quando il dire sarà impellente Per un fare Che disperda la nebbia

*

DOVE SEI

Dove sei ne andrà il dolore

che feroce e rapido

o lento e inarrestabile

attraversa da millenni

anime e corpi

dove sei ne andrà

dopo la sua fatica sanguinaria

dove andrà a nascondersi

una volta scacciato.

forse nel sottosuolo

quale processionaria infame

pronto a risorgere

sotto le mentite spoglie

di lucente creatura alata

pronto a puntare per uccidere

di nuovo

uomini incauti e anime candide

Elena Vallin è nata e vive a Trecenta (Rovigo) il 17 giugno 1952. Superiori e Università a Padova, si laurea in Pedagogia. Ha insegnato alle scuole elementari a Padova. Ha due figli. Nel 1999 si laurea in Filosofia, nel 2013 si iscrive ad un Master Erasmus Quaternario e preistoria. Le poesie le ha stampate in 4 volumetti ma le ultime le scrive mano a mano che “arrivano” sul PC. I temi trattati riguardano i sogni, l’avvicendarsi delle stagioni, gli inciampi della vita… Su “Parole a capo” sono state pubblicate poesie di Elena Vallin il 23 marzo 2023, il 23 maggio 2024 e in alcune minimiscellanee della rubrica.

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione nella rubrica.