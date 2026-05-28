Parole a capo <br> Luciana Calli: “Poesie social”

Oggi, ho abbandonato

una lacrima

sotto le braccia aperte

del melo.

Da troppo tempo –

nascosta tra le ciglia –

si nutriva di ieri

e di ombre sbiadite.

L’ho lasciata cadere

piano

s’un tenero filo d’erba,

che s’è inchinato

– grato per quella

goccia lucente –

e l’ha cullata.

Oggi, con un sorriso –

seppur timido –

ho chiesto al melo

d’insegnarmi

la pazienza.

*

Le ciliegie quasi mature, l’erba

lucida di maggio, la strada stretta

di ghiaia bianca e rosa, i papaveri

tesi al sole tra il grano ancora verde

la mano grande che teneva la mia

e la voce calma di nonno che narrava

– ancora una volta – la favola bella

del chicco di grano che diventa pane.

*

S’inseguono l’un l’altro

i giorni

come parole d’una favola.

Parole scritte con l’anima

inchiostro di sogni

ferite, lacrime, vittorie.

Parole sussurrate

con cuore deluso, straziato

che continua ad amare

che sempre ricomincia da capo.

Parole urlate piano

che passano veloci

indifferenti a tutto

lasciando un velo di emozioni

uno scrigno di ricordi

un giardino di rose mai nate.

*

È difficile trovare la pace se le lacrime sono nel cuore se la tristezza s’annida tra i capelli se l’alito del male sfiora i fianchi e copre i colori belli della vita.

Eppure ancora sorrido quando d’azzurro s’illumina il cielo e l’alba bacia piano gli occhi. Sbirciando tra lembi di nubi intreccio sogni e speranze per giorni dorati, da stringere forte da chiudere con il cerchio perfetto d’un abbraccio infinito.

E ancora m’illudo che il cielo si possa toccare.

*

Di rose fiorite e sopite

questo giorno che cade finito

questo giorno ormai vecchio e vissuto

questo giorno pregno di luminarie e ghirlande

che su ogni porta e terrazza brillano a festa.

In quest’aria umida e natalizia

di dolcezza e malinconia gremita

manca più che mai quella mano leggera

che scorreva piano il rosario tra le dita

e sfiorava ogni statuina con fede antica.

*

Ascolta il brusio del vento:

racconta di fili d’erba piegati di rigagnoli violati di figli strappati di sangue e orrore

racconta di case distrutte di terra bruciata di gente disperata di fiori gettati nel fango

sussurra di bombe e fucili di lampi violenti di nera polvere che chiude l’aria e tutto copre.

In silente dolore, anche il cielo ascolta. Sente lezzo di guerra e piange – sa, che manca l’amore.

*

Foto di Ralphs_Fotos da Pixabay

*

Luciana Calli è una poetessa e autrice italiana contemporanea . Molto attiva nel panorama letterario indipendente, le sue opere sono state lette e musicate in varie rassegne culturali. Pubblica spesso sue liriche su Facebook. La ringrazio per avermi concesso di pubblicare sue poesie su “Parole a Capo”.