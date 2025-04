A Forlì nella cornice di VERNICE: «Viaggi di versi» (2)

Alla 22a Edizione di “VERNICE – Art Fair alla Fiera di Forlì, allo stand dell’artista ferrarese Isabella Guidi, l’Associazione Culturale Ultimo Rosso ha realizzato il Reading poetico “Viaggi di versi”. Dopo la prima uscita della scorsa settimana, pubblichiamo un secondo gruppo di poesie lette durante l’evento.

“Che sia benedetto chi non conosce la rotta. Il futuro è di chi sa affrontare il mare nero inseguendo un miraggio”

(Paolo Rumiz)

PENDOLARI

I tulipani si inchinano alla sera

il pane odora le case

e il treno sui binari ozia

Sui campi di spalle curve

il vento incalza

dentro i vagoni

il tepore del pianto

nell’ansia di essere vivi

Vite segnate in giallo

flash di oggetti smarriti

La mente a pugno chiuso

fa rumore di rabbia antico

(Rita Bonetti)

*

BARCA

Suonano a vuoto

i miei passi sulla tolda di

questa barca solitaria e deserta

La cambusa è vuota e le

macchine sono ferme

Non avverto più quel ronzio familiare

che favoriva il mio sonno

nelle sere lunghe dopo le ore trascorse

a studiare la mappa

a individuare la rotta e

pensare qualche cambiamento

La barca fila via senza timone

solo la corrente

Le grandi vele non schioccano

E non servono.

Mi porta la corrente

Verso una parvenza di terra

Una sagoma nella nebbia

forse il molo di un porto

o un’altra barca simile a

questa, senza timoniere.

(Elena Vallin)

*

PARTENZE

Un vento leggero

mi solleva da terra

sono in cerca delle mie ali

perdute un tempo

quando il mondo

intorno a me

era libero da amarezze

e io annegavo felice

nella luce.

(Silvia Lanzoni)

*

NEL VIAGGIO L’INFINITO

Mentre il tempo stringe da ogni lato

beffardo inadeguato

insufficiente sempre all’infinito

che la mente contiene e il cuore spera

si sta sospesi tra la realtà

e tutte le astrazioni che il pensiero

può concepire: gli universi ignoti

fantasie fedi libertà dei sogni.

L’infinito nel tempo e nello spazio

muove una guerra dolorosa al battito

di ciglia che è il cammino di una vita.

Ma l’anima in dissidio trova pace

nel viaggio che dilata

la mia dimensione col suo limite.

Luoghi e passaggi

profumi e colori

tramonti e albe e golfi

montagne e fiordi

cattedrali e spiagge

e le innumerevoli

isole tra gli oceani battute

dalle maree e le infinite specie

e ogni angolo diverso

e ognuno un mondo a parte, una cultura

Qualunque cosa che mi porti a bere

un pezzetto di questa Madre Terra

e nutra la memoria e riempia gli occhi

mi regala un respiro

di eternità.

(Marta Casadei)

*

TRAMONTO AFRICANO

Il cielo azzurro s’incupisce

vasta distesa scura

il sole, una palla arancione,

ora tocca la linea viola;

rinfresca l’aria

decorano lievi nuvole

arancio ocra rosso.

Nera si staglia

tra noi e l’infinito

una sagoma: un elefante,

eterna memoria

Ritornerà la luce

sfileranno le figure verso il destino:

antico ciclico ritorno.

Costretti a ripararci torniamo:

ci guardiamo sorridere, complici.

(Cecilia Bolzani)

*

Legàmi scorsoi

attorcigliati a Capo Fragile

meta di bambini

vecchi e del mondo

dei dispersi viaggiatori

(Pier Luigi Guerrini)

*

NAVIGARE A VISTA

Esistenza,

oceano d’incertezza.

Lo solchiamo in piccoli vascelli

occhio alle mappe

e agli strumenti

illusi di poter

sempre

controllare la rotta.

Radici come àncore

germogliano isole

disperse

di terraferma sicura,

approdo per raggrumare

saperi e forze.

Bisognerà imparare

l’accomodarsi ai venti

fluire in traiettorie

inaspettate e nuove

lasciare aperta un poco

la porta del mistero.

(Anna Rita Boccafogli)

