“Lasciate un angolo incolto, perché almeno lì possano nascere e crescere anche le erbe e i fiori selvatici.“

(San Francesco d’Assisi)

INVERNO

Ogni voce è perduta e dagli occhi non arriva

grazia. Inospitale, il gelo ci fa dormire e ottunde

la profezia del verde. Tutto cade dall’alto

la pioggia lava, poi la neve imbianca

e fa di noi soldati che obbediscono contro cuore

alla trincea e già raccontare non sanno

la propria memoria.

Mentre l’inverno apparecchia sventure alle linfe

impariamo una nuova preghiera

e il congedo dai chiodi dell’estate.

La morchia della terra mescolata all’umore

l’innesto del sonno sul moto mercuriale dei corpi,

la breve paga del riposo, ci annodano in un torpore

ingordo, che distanzia ogni amore di veglia.

Il glomere pulsa di fiamma e protezione

nel suo miracolo un delirio senza tregua

– ventre nero, dubbio di vita, antro in cui si scende

da cavatori in cerca d’un rimedio

alla stagione.

I campi sono nudi e i fiori, nel bavaglio del freddo

non chiamano da tempo.

Ogni promessa è rimandata e persino il cielo

– sempre fermo

persino lui ci lascia e va lontano, quasi crudele

va a cercare altrove, in altri deserti

la sua dolcezza.

È inverno, e lui sa farci piccole davvero

mentre la resurrezione è remota,

irreale

quanto la primavera.

L’APICOLTORE

Il buio è madre

tutto accade in un ventre.

La luce poi lo insidia

diventa così tanta

da chiudere gli occhi.

Sotto le palpebre restano scintille

ronzanti come sciami.

Tu puoi lottare per tenerla fuori

ma è luce che t’insegue

ovunque

più invadente dell’erba

a primavera, più sfrontata dell’ozio

che divora il gesto,

più assidua del malanno

nel tentare la ferita.

E quando penetra nell’alveare

imbratta il nero

lo trafigge.

Carezza un brulichio di affanni

una fatica che brucia

come sale.

Lo sentite?

Sentite anche voi là dentro

il rumore delle vite?

Ognuna che lavora, vuole, rinuncia,

edifica e distrugge

uccide

e poi alleva.

In questa meccanica non hanno bisogno

di me ed è la mia pena.

Pur non sorvegliando

so che quel lavoro continuerebbe

– come il desiderio a spingere

la rinuncia a incrudelire

la distruzione a fare danni fino a patteggiare

con la pietra che cresce.

È la morte ad accudirle

nella culla, e poi la vita le distenderà

nell’asciutto nido d’una cassa.

Mi avvicino senza essere visto

con la cautela di chi ha paura.

Di me hanno un’idea incerta

sono per loro una specie di infinito

che minaccia

– un estraneo

l’orma di un ordine primario

la possibilità di non discendere dal niente

e non doverci tornare

alla fine.

Amarli? Di loro ho bisogno

o non sarei

– come non esiste fondo senza mare

né figlio senza madre

o grano senza un seme

divorato dalla terra.

Il pastore può forse amare

la moltitudine che si dà ciecamente

al suo governo?

Non è forse dominato dal ritmo

del branco, dal belato che comanda

di restare sulla pietra a sorvegliare,

a contare il patrimonio in zecche e lana,

a vegliare quell’odore di stalla?

Il pastore non ama

ma calcola, pretende,

teme la disgrazia della perdita

e nel suo buio invidia

chi ha giorni fatti di stanze

e di casa.

Come lui lo è del gregge

io sono la creatura dell’alveare

che ogni giorno fa di me l’apicoltore,

il dio d’un nettare che sgorga

non in obbedienza d’un volere

ma in soddisfazione d’una necessità.

Sono imperfetto e fragile

e come gli dei di sempre

annodo alla terra il mio bisogno.

Resto lontano, al riparo

dall’assalto – che non venga a toccarmi

il veleno dello sciame

turbato dalla peste della mia fame.

Dentro è caldo di folla e buio

la mia onnipotenza invece sta nel chiaro

risponde al nome che meno desidero

sa d’una eternità destinata a finire

mentre loro – i vivi dell’alveare

si rinnovano.

Ammassati in un inferno ridotto in scala

pulsano d’un calore che mi esclude,

che osservo senza comprendere La Città del miele

restando incompreso.

Il rischio di provarci, di ferirsi

disgusta ogni voglia

– il mio sapore non sazia

non ho miele da dare, io.

VOCI DALL’ALVEARE

ULTIMO STADIO DI SVILUPPO

La Pupa

Quale volto ha la vita? Quale la morte?

E dove collocare il fondale più basso?

Ho troppe domande

in questa notte di voci in cui

non imparo a dormire eppure sogno,

e divento.

Vado avanti senza un luogo

mentre cresco e forzo la poca pelle che resta

contro il mondo.

Infanzia è stare fermi a nutrirsi – è attesa,

fame di tutto

il malinteso di un corpo che vibra

inascoltato, in una cella di limiti

e occasioni.

Uscire dalla culla sarà un andare per briciole

e cimiteri di rami che la vita – di machete

avrà già sfrondato.

Un educare la voce a fare

da lingua madre.

Sono molle contro il ferro del fuori

sono sinistra nel gioco del possibile

che mi rende inaffidabile

alla forma.

Cresco nel desiderio e nella perversione

di amare tutto – il dato e il negato.

Ma alla fine mi toccherà una vita sola

non un andito secondario per fuggirla

o un abaco puntuale

nella conta dei giorni.

Dureranno o sfrideranno in fretta?

Batto contro il diaframma che mi tiene in disparte

e grido da questa infanzia di cautele

da questa cella che sa tutto di me

e io non indovino.

Cieca e bambina accumulo presagi per lo svago

quando arriverà a toccarmi.

Eccomi

rompo il guscio, m’insinuo nel taglio di vita

umida e in paura

mi guardo dall’alto degli occhi

e non capisco

cosa sarò e se dio saprà vedermi.

Nasco, e questa enormità non pesa niente,

questa solennità modesta

non fa rumore.

Sono qui

tra tanti

e non importa a nessuno.

ELISA RUOTOLO Scrittrice, poetessa è nata a Santa Maria a Vico (Ce), dove vive. Esordisce nel 2010 con la raccolta di racconti pubblicata da nottetempo Ho rubato la pioggia, Premio Renato Fucini e finalista al Premio Carlo Cocito. Il suo primo romanzo Ovunque, proteggici – uscito per nottetempo nel 2014 e riproposto da Feltrinelli nel 2021 – è finalista al Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane e Selezione Premio Strega 2014. È del 2018 il suo primo testo per ragazzi intitolato Una grazia di cui disfarsi. Antonia Pozzi, il dono della vita alle parole (edizioni RueBallu) cui fanno seguito, nel 2019, la curatela del volume Mia vita cara. Cento poesie d’amore e silenzio di Antonia Pozzi (Edizioni Interno Poesia) e la pubblicazione della raccolta poetica Corpo di pane (nottetempo). Il suo secondo romanzo, Quel luogo a me proibito (Feltrinelli, 2021) è finalista al Premio Rapallo e al Premio Bergamo ed è tradotto in Francia dall’editore Cambourakis. Nel febbraio 2023 con l’Editore Bompiani pubblica Il lungo inverno di Ugo Singer (finalista al Premio Campiello junior). Il suo secondo testo poetico è Alveare (Crocetti, 2023).

