Questo numero di “Parole a capo” è dedicato ad un’opera poetica piena di rimandi ad una vita vissuta a due. Un percorso intimo, profondo che Marta Casadei ha compiuto accanto al compagno di una vita. “Quello che resta” (Ed. La Carmelina, 2024) è un’opera prima che parla di ricordi, di invecchiamento assieme, di presenze ed assenze, di piccole complicità, di progetti comuni, di vuoti, del tanto amore che resta, che c’è stato e che ancora resterà nel tempo.

Nella prefazione, Piero Stefani esordisce chiamando in causa la poesia “Invecchiare“. “Quando si è in due, se si cade l’altro ti rialza, dice la parola antica, ma chi solleva sa di essere a propria volta confortato dalla constatazione che il suo essere stato lì non era privo di senso. Anche quando le forze si affievoliscono e non si è più in grado di alzare il proprio coniuge o quando non si sa più giudicare fino a che punto la propria presenza sia percepita dall’altro, rimane sempre la possibilità di stare accanto. Poi cessa anche il comune invecchiare e subentra il grande distacco. Nell’ordine del tempo “ciò che resta” riguarda innanzitutto il proprio rimanere soli”.

INVECCHIARE

Ci si incurva piano piano

non te ne accorgi…

finché d’un tratto

sempre più cose sono irraggiungibili:

la lampadina fulminata

il pacco del caffè sullo scaffale

più alto… Per altre poi

viene meno la forza e non riesci

ad aprire un vasetto sottovuoto

a sollevare la tanica dell’acqua

e ti occorre la sporta con le ruote

per fare spesa.

E la memoria ti tradisce, prima

di quando in quando e poi

sempre più spesso.

Una scoperta amara il tradimento

del corpo… e tu mi soccorrevi

mi toglievi il disagio e la paura

anzi, il decadimento inevitabile

e necessario

diventava occasione di un bacio

e di un sorriso complice

un poco scaramantico.

Era bello in fondo

invecchiare insieme

e scoprire i tanti modi

di inventarsi l’amore:

nella cura reciproca

nell’insaponarci la schiena

nel prevenire un desiderio

nell’intuire l’un l’altro i pensieri

in un’idea espressa all’unisono.

E nella tenerezza

di piccoli gesti

come quando prendevi

l’accappatoio dal gancio

per me ormai troppo alto

e mi aiutavi ad infilarlo

con le mani tremanti;

ci voleva del tempo

ma era il tempo per me

di un abbraccio dolcissimo

di una lunga carezza

delicata, occhi chiusi

a fermare il tempo.

Ora che sei inciampato nella morte,

in questa casa

straniata

dove non c’è niente

a mia misura, io mi ritrovo

inadeguata a tutto, prigioniera,

impigliata nella vita.

“Dal ripercorrere vicende, emozioni, esperienze, col filtro della memoria ho tratto giovamento emotivo e accettare la realtà è stato piano piano possibile. La dolente memoria della persona che più mi era stata cara, all’inizio era tremendamente acerba e non lasciava spazio ad aperture di speranza. Il tempo lentamente l’ha resa sopportabile fino a farla diventare una dolce compagnia” (Marta Casadei).

La lettura si presenta difficile non per il linguaggio o per le parole usate ma perché senza fronzoli, per la forza dei sentimenti messi in campo che coinvolgono emotivamente, che vanno dritti al cuore. Con l’andare del tempo si restringe il libero arbitrio, o almeno ci sembra. Montaigne scriveva che “la riflessione sulla morte è riflessione sulla libertà”. La si guarda in umiltà, “in timore e tremore” come diceva San Paolo.

LA SEDIA VUOTA

Non avverto profumi né sapori.

Sulla tavola nuda consumo

distratta il mio pasto da sola

senza arte né grazia; di fronte

la tua sedia vuota

restituisce, muta, sensazioni.

Volti e volti mi sfilano davanti

camionisti e rappresentanti di commercio

chini sul piatto, sguardi assenti

taciturni e soli.

Stanchi sorrisi di presentatrici

di quanto più mirabolante e nuovo

offra il mercato

e di professoresse segaligne,

visi rugosi e sogni adolescenti.

Su quelle rassegnate solitudini

quasi avevo pudore

di essere in due a gustare parole

al tavolo con la cartapaglia

del menù a prezzo fisso.

Era il lusso che ci regalavamo

nei nostri giorni speciali,

quelli da ricordare,

rivalsa a buon mercato.

La mente e il cuore inseguono ricordi,

emozioni passate, ma le mani

si muovono sul filo di abitudini

remote mentre tagliano la mela

ponendone metà proprio davanti

alla tua sedia… dove manca il piatto.

Una gioia di lacrime improvvisa

un calore avvolgente

(ne avevano rubato la memoria

i giorni duri che ti han portato via)

e ti ho rivisto seduto al tuo posto

dividere con me cibo e parole.

E’ stato il nostro rito

taciuto e rispettato

mangiare insieme in sala nelle feste

e nella ferialità della cucina.

Ci aspettavamo anche se era tardi

e, tutta nostra, una consuetudine,

piccolo segno di alleanza:

facevamo a metà l’ultimo frutto…

era come godere

un intimo sapore condiviso.

Era un dono reciproco a sancire

intesa e pace e complicità.

Era conferma di una comunione

irriducibile…

un gesto che nessuno ha mai notato…

ritrovarlo così ha colorato

il film in bianco e nero dei miei giorni.

E non sarà che una cosa da niente

come la morte tagli quel legame.

Tu non sarai mai più troppo lontano

non lascerai mai più la sedia vuota

e sarai qui con me, sono sicura.

Da domani

stenderò la tovaglia di bucato

e apparecchierò con molta cura

e indugerò un po’ seduta a tavola,

e potrò assaporare i tuoi pensieri

insieme ai miei:

ancora e sempre un unico sapore,

nel tempo che mi resta della vita.