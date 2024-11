“I ricordi sono come il vino che decanta dentro la bottiglia: rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo. Non bisogna agitarla, la bottiglia.”

(Mario Rigoni Stern)

Sul metodo per le verdure

avrei ancora da ridire.

Non sul sangue che intride

la terra e attinge da sempre

alla falda più profonda.

A questi alberi, sacri porfidi,

è inciso il tuo nome

e il mio cuore lieto

di pagare ogni giorno

il prezzo più alto.

*

Gli ultimi ricordi,

un incontro all’ascensore,

il giorno del mio compleanno.

Sei sparito

senza tanti complimenti.

Posso ritrovarti

nei mille volti che incrocio

ogni giorno,

l’euforia contagiosa,

un dopobarba troppo forte

per la mia pelle bambina.

Ma la voce che riempiva le stanze?

Ti rivedo al tavolo del Tresette

con “Gli animali”.

Sono tue le mie bestemmie

contro il televisore,

il gol fallito.

E’ fraterno al mio

il tuo dolore

il giorno del mio compleanno.

*

Vorrei nel mio sangue corresse

la tua generosa tristezza,

il sollievo inesprimibile

che coglieva inatteso

i resti del giorno

per chi tornava

dal tuo capezzale.

*

Michele

Le prime vere storie

le ascoltai dalla tua voce

nella camera buia,

prima di addormentarci.

Fantasticavi di noi,

delle bande di campagna,

con le tue fughe

dal riposino il pomeriggio,

scavalcando la finestra

davanti a babbo,

assopito come

un Ciclope ubriaco.

C’ero anch’io nelle avventure,

scudiero obbediente,

scendevo dai rami

come il barone rampante

dell’edizione illustrata.

Che ne è stato

te lo chiedo oggi,

in questo tempo assediato,

insignificante,

tra le righe dell’ultimo

messaggio whatsapp.

Non dimentico.

Nonni troppo coriacei, taciturni,

babbo ci leggeva i libri

o raccontava il mito

di Ulisse e Polifemo,

eravamo ancora piccoli.

Finché imparai a cercare luce

in quella voce

che non feriva il buio.

*

Corridori

Ci vuole forse ben più

di un lungo esercizio di pazienza,

l’accordo segreto con le viscere,

il controllo del pensiero col respiro,

attingere luce ad ogni passo.

Non fidare che nei propri tendini,

allenandosi al più antico dei ritmi,

e poi lanciarsi all’avventura

come il ragazzo che da lontano

vedi correre verso il mare.

Ma noi ci si tiene stretti

mescolando sudore e fatica,

sodali esploratori

del piacere di perdersi.

Dalla raccolta “D’altra luce” (peQuod, collana portosepolto diretta da Luca Pizzolitto, 2023). Ringrazio l’autore per averne autorizzata la pubblicazione.

Ezio Settembri (Macerata, 1981) ha studiato Lettere Moderne a Macerata. Ha pubblicato poesie e studi sulle arti figurative su varie riviste, tra cui L’immaginazione, Il falco letterario, La Bottega della Poesia di

Repubblica, Infinito letterario, Poeti e Poesia, Atelier, Menabò. Nella rivista online Nuova Ciminiera, sulla quale sono apparse delle brevi ricognizioni sulla poesia di Sereni, Benzoni, Pasolini, Scarabicchi, Davoli. Nel 2021 è uscito il suo primo saggio, Il mito ritrovato – La poesia di Umberto Piersanti (ed. Industria e Letteratura, vincitore del Premio Lago Gerundo di Paullo, Premio L’arte in versi di Jesi per la critica 2022). Una sua poesia ha ottenuto il secondo posto al Premio di poesia indetto dal Museo Omero e dall’Università per la Pace delle Marche. Nel 2023 ha pubblicato il suo esordio in poesia, D’altra luce (peQuod, collana portosepolto, finalista al Premio Chiaramonte-Gulfi e Alberoandronico). Attualmente vive e insegna in provincia di Mantova.

