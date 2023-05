Breve presentazione della raccolta:

Come scrive Italo Calvino: “La poesia è l’arte di far entrare il mare in un bicchiere”.

L’autore nel “suo bicchiere” versa la passione di uno sguardo fatto di paesaggi mai finiti di esplorare, la ricerca disperata di un’armonia, che sembra un vezzo nell’attuale emergenza, ma che è invece un’esigenza vitale per chi non vuole arrendersi e cerca bellezza e pace nelle parole di una poesia.

Piccoli inganni

Conoscevo un uomo

che raccontava bugie meravigliose.

Diceva che la verità non è mai una sola.

La realtà dipende dal tuo sguardo

che può trasformare tutto.

Gli piaceva camminare controvento

pensieri spettinati, passo lento

perché non si sa dove il destino

decide di darti appuntamento.

Diceva che

il sole la luna

il giorno la notte

erano biglietti da visita dell’universo

ormai sgualciti dal tempo.

Piccoli inganni

per occhi stanchi

di vedere lontano.

Amava i libri antichi

l’odore delle pagine sfogliate

la polvere posata su storie

ormai dimenticate.

Da una tasca bucata

perse il suo ultimo sorriso.

Al vento sussurrò

tutto quello che aveva imparato

gli bastò un passo di tango

per raccontare

la storia

di un amore.

L’indirizzo sbagliato

Non dirmi di avere fretta

amo le tartarughe

e le barche a vela, sospinte dal vento.

Non parlarmi dei cacciatori

perché il volo lento degli uccelli

verso l’orizzonte al tramonto

è poesia in movimento.

Non parlarmi di giustizia

in un mondo ferito a morte

da chi ha troppo e chi troppo poco.

Non parlarmi per ore

ammiro chi usa poche parole

quelle giuste.

Non giudicarmi per quello

che sarei potuto essere

per i sogni che non ho realizzato.

Non farlo

invieresti i tuoi pensieri

all’indirizzo sbagliato.

Dove sorride oggi il tuo sorriso

Dove sorride oggi il tuo sorriso

Quali strade calpesta il tuo piede

Quali mani stringe la tua mano

Quante parole hai detto a chi non voleva ascoltare

Quanti occhi hai incontrato

che hanno guardato altrove

Quali libri dovrai leggere per capire

Ma in un tempo segnato da un orologio rotto

basta anche un giorno di nebbia

per ritrovarsi

uno sguardo per parlarsi

un passo indietro per guardare avanti

Poesia del non senso

Un vecchio bambino recitava

poesie senza senso

ma solo per chi non voleva capire.

Per una giornata di sole

metteva il cappotto

Per vento e tempesta

girava in mutande

Regalava un fiore a un uomo

un cacciavite a una donna

per risistemare cuori malati

di amori lontani.

Ai bambini regalava mappe

di territori sconosciuti

per non perdersi nella vita

alle persone anziane

regalava un giorno di gioventù

ai ragazzi un giorno di vecchiaia

perché tutti capissero

come i folli già sanno

che non c’è nulla da capire

dalle montagne al più profondo del mare

ma solo vivere e amare.

Appartengo alla neve

Appartengo alla neve

al suo silenzio

al modo dolce in cui cade sulla terra

come una carezza.

Appartengo al sospiro dei bambini

che guardano i fiocchi

dietro un vetro della finestra

e sognano di costruire mondi di cristallo.

Appartengo al passo

che porta su una vetta

senza l’ansia di raggiungerla,

a quello sguardo

che cerca di posarsi più lontano possibile

all’orizzonte.

Appartengo a chi apre una porta

e lascia passare

perché non ha fretta,

a chi chiede scusa

guardandoti negli occhi.

Appartengo a chi lotta

anche senza speranza

perché lo ritiene giusto,

a chi si perde nelle pagine di un libro.

Appartengo a chi legge poesie

e ne regala una

alla persona amata.

(Poesie tratte da “La ballata del verso sbagliato” di Emilio Napolitano.)

Emilio Napolitano ha pubblicato nel 2014, con la casa editrice Giovane Holden, il romanzo “E se poi un giorno”; nel 2017 casa editrice Eretica edizioni racconti brevi: “ Nel verso giusto”; nel 2019 casa editrice Eretica edizioni la raccolta di poesie: “ Il suono del mondo”.

