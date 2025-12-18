Parole a capo <br> Lidia Calzolari: alcune poesie da « L’amore non è mai stupido»

«Tutti dicono che l’amore fa male, ma non è vero. La solitudine fa male. Il rifiuto fa male. Perdere qualcuno fa male. Tutti confondono queste cose con l’amore, ma in realtà, l’amore è l’unica cosa in questo mondo che copre tutto il dolore e ci fa sentire meravigliosi»

(Oscar Wilde)

Questa settimana propongo alcune poesie di Lidia Calzolari. Sono parole, versi che ti fanno entrare in contatto senza preamboli. Nella prefazione a “L’amore non è mai stupido” (Bertoni Editore, maggio 2025), il poeta Franco Mosca conclude la sua riflessione scrivendo che «i suoi versi scorrono attraverso paragoni e similitudini legati ad una vita quotidiana vissuta e percepita con una sensibilità personale che coglie aspetti reconditi, spesso al di fuori del comune sentire. Si tratta di versi del tutto diversi e inusuali, soprattutto rispetto alla poesia “colta”, “aulica” di tanti poeti conclamati, ma proprio per questo essi risultano unici e nuovi, con una carica di pathos e una capacità di coinvolgimento molto rara anche nella poesia post-novecentesca, spesso troppo cerebrale e ricercata».

Stupidità

Si avvicina invece

alla follia il mio sentire

a ciò che altri chiamano

stupidità

il sorriso che non trattengo

mentre ti guardo.

*

Il potere della neve

Voglio amarti

mentre nevica.

Rimestare i corpi

di granite al vino rosso

Rimboccare il nostro igloo

di anima e lenzuola di flanella

Voglio essere neve

lasciare ondivago il mio sguardo

stravolta da una valanga

infine

stranire.

Fiocchi i miei occhi.

Ogni luogo è il tuo corpo

e io me lo rammento

premo piano

sul bianco che scricchiola

arriverò.

*

In fondo

In fondo basta

solo prendersi cura

di noi degli altri

di chi ha sbagliato

di chi ha capito

di chi non ha raccontato

di chi ha raccolto

di chi ha seminato

di chi è inciampato.

In fondo basta

solo prendersi cura

con pazienza

trattenere quel respiro

d’amore

per noi

fino in fondo.

*

Credo

Credo di amarti da sempre

sì lo credo

Rido troppo quando

sono con te

Rido di me bambina

di me cretina

di me vecchietta.

Sì credo di amarti da sempre

di un amore che senza argini

è esploso in mare.

E io lo amo il mare.

*

La verità

Solo amore

il più possibile vero

per quel che riesco.

Lidia Calzolari (Bondeno – FE, 1969). Svolge il lavoro di insegnante comunale per l’integrazione scolastica e sociale di persone disabili. Diplomata anche come consulente famigliare e coniugale e formatrice metodo caviardage di scrittura poetica creativa. Ha partecipato a diversi concorsi di poesia nella provincia di Ferrara e dintorni. Ha organizzato e partecipato a numerosi readings di poesia.

Ama la poesia come espressione umanizzante delle emozioni e dei vissuti. Incantata e innamorata del suono o dell’etimologia delle parole, si ritiene più un’artigiana apprendista. Su “Parole a capo” sono state pubblicate più volte poesie di Lidia Calzolari. Ne segnaliamo alcune: il 10 giugno 2021; il 20 marzo e il 9 maggio 2024; il 4 dicembre 2025. Da segnalare il progetto/evento PUSH – UP che ha coinvolto sei artiste tra fotografia, scultura, mandala, arti visive, poesia, pittura e installazioni in ferro e materiali di recupero, realizzazione di un video. Per maggiori informazioni rimando all’articolo su “Parole a capo” in Periscopio online dell’11 settembre 2023.

