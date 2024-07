“C’è grande povertà nel mondo: quella delle persone che non sono mai contente di nulla, quella di chi non sa né ridere né piangere, quella di coloro che non sanno dare nulla di sé agli altri. Poi c’è la povertà ancora più gelida: quella dovuta alla mancanza d’amore.”

(Romano Battaglia)

POCO PRIMA CHE L’ALBA INCIAMPI Può capitare se resti,

come la radice del silenzio

e la mano sul sogno sversato,

con il tempo che sfigura

nelle ferite sconosciute,

chiuse nei fori della pioggia

e mai venute fuori

neanche nei giorni

delle foglie concave.

L’anima è a disagio

quando la promessa

della cattiva sorte

giunge puntuale,

nella buona c’è una folla

di sconosciuti in festa

fino a quando la memoria torna

per il riconoscimento di ognuno.

A volte, il nome sui vetri brinati

è privo delle ultime lettere

che ci frugano il rimpianto,

poco prima che l’alba inciampi.

*

L’INCHINO DEL DISPIACERE

(Le tragedie dimenticate)

Non ricordo che giorno fosse,

ma erano trascorse già

diverse tiepide lune

quando ancora rimuovevo

dalle macerie

lo sporco in superficie,

in compagnia della vana gloria

di lamine di cielo

a ricoprire ciò che restava

delle lacrime tinteggiate

di rauco lamento,

si stava costruendo il ricordo

di vernice fresca,

la tragedia da soffiarci su

un volo di gabbiani al tramonto,

vicino anche il mare rotto

a guscio d’uovo

per fare miglior figura.

Infine, l’inchino del dispiacere

due volte fece il giro dell’isolato. * L’EQUILIBRIO DEGLI SCARTI

Se fossi il tuo ventre in attesa,

aspetterei la piegatura delle primule

prima di attraversare il deserto,

e c’è stato un tempo dove le madri

alla ruota, facevano la preghiera

con i piedi bagnati nel sangue rotto,

ora però la vista si è affievolita

e di notte cerca forza nei pezzi di ferro

poggiati sul cuscino, e non farci caso

se ti sei già perso tra queste parole,

a volte la notte più lunga passa

come il viaggio da fermo

con il posto davanti al finestrino.

Pensa, c’è chi ha visto la ruggine

ballare con il ferro più esperto,

e noi al di fuori nel silenzio

viviamo l’equilibrio degli scarti.

Oggi non scriverò nulla

e non dovrai riconoscermi. GLI INCOMPLETI DI PENA

Non si può dimenticare

chi non si conosce,

ma voi che siete così bravi

ad apprezzare chi afferma

di sapere come soffre la parola

quando si sveste tra altri corpi nudi

che sono nudi da tanta pelle,

ditemi in quale margine

si sta bene al centro

così da replicare la distrazione

dovuta agli incompleti di pena,

e ditemi anche come si può spiegare

la mimesi del bene a chi

deve abituarsi ai prestiti del tepore

di breve durata.

E ditemi ancora come ci si può

dolere di un’altra speranza,

nell’attesa che un livido di luce

venga a cercarmi. LA QUINTA STAGIONE

La carne salta i giorni,

e in un vassoio le muffe

distraggono la leggerezza

delle letture lasciate a metà,

la rivista servita a raccogliere

le mele in offerta.

Il disordine va oltre le pareti

e non viene più nessuno da tempo,

quando si muore a scaglie

è da molto prima

che ci si deve allontanare.

Se ricordi una frase, scrivila in fretta

prima che le tasche proiettino

la trama dei pezzi di cibo

caduti di nascosto,

una vergogna simile alla quinta stagione.

Farà ancora giorno

e d’intonaco cadrà il cielo,

qualcuno porterà via le ultime cose. L’ORA D’ARIA

L’attesa deturpata del volto dei belli

è come la lingua muta dei poeti,

sempre sulla soglia

tra il presente e il nulla,

paziente nel forgiare l’alba

di un universo sbrigativo

nelle sue pendenze.

Tra noi e la recita c’è un pessimo impresario

con poca gratitudine quando ci mordiamo

i dispiaceri con consumata maestria.

Basterebbe spogliarsi dall’asfissia

del già tutto previsto,

ignoto come la regola del retro delle cose,

e frequentare poco il bel giardino

orlato di sterpi

per guarire ammalandosi di comprensione,

per aspettare maggio e la sua piaga

del buono per diletto, solitario nostro

a specchio d’acqua che sembrano liquami,

ma sono solo secchi rami di compagnia

all’ora d’aria,

la prigione è fuori.

A due anni dalla precedente uscita della raccolta poetica “Verranno a perderci in trionfo“, Francesco D’Angiò dà alle stampe la sua terza raccolta di poesie “L’equilibrio degli scarti”, G.C.L. Edizioni, marzo 2024, con una preziosa nota di lettura di Alfonso Guida. Tra le tante liriche di pregio e profonde, ne ho scelte alcune, ripromettendomi di ritornarci sopra quanto prima.

Francesco D’Angiò è nato a San Vitaliano (Na) nel 1968, sposato e residente a Matera. Nell’ottobre 2020 pubblica per la casa editrice Planet Book il romanzo dal titolo Lo sconosciuto. Nel 2021 ha pubblicato il primo libro di poesie Clessidre orizzontali, Edizioni Tripla EEE. Ad ottobre 2022 viene pubblicata anche una raccolta di due racconti dal titolo “Siamo tutti normali“, Dialoghi Edizioni. Nella rubrica “Parole a Capo”, sono state pubblicate poesie di D’Angiò il 15 luglio 2021 e il 23 giugno 2022.