«C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare»

(Alda Merini)

Intingo la penna

nel blu notte

e scrivo

su carta increspata di nuvole,

poeta senza poesia,

parole striate di frammenti.

Punti e virgole

sono pulviscolo

in muti spazi

e pudiche attese.

Rileggo questa follia,

che affido ad un velo di vento

perché la posi alla tua finestra,

nell’ovattata luce della luna.

*

E’ per te

questa penna che prova

a scrivere una poesia

Ogni verso che fisso su questo foglio

è per te.

Nel chiaro concerto di stelle e luna

nel notturno volo di una farfalla vagabonda

nell’aria flebile d’una sera d’estate

nel profumo che spande fiori

tra note di musica che compongo

ma non so suonare

cerco di dirti,

il diletto di pensarti

la delizia del tuo abbraccio

l’incanto di sentirti vicina.

E’ per te,

quest’uomo che pensa d’esser poeta

per te.

*

Finestre chiuse in questa distesa

di notturna quiete

oltre i confini delle nere colline

Ti raggiungo nel sonno

vegliandoti

Colgo la tua stanchezza

e la ripongo fuori,

nell’ombra del silenzio

Accanto al tuo sorriso

riflesso sui tuoi disciolti capelli

mi muovo leggero

cercando quell’essenza di fiori

che liberi levigando l’aria.

Dalla tua finestra socchiusa

luci di lampare

si perdono

nell’orizzonte dei tuoi occhi

*

Nel ronzio di queste ore

nello sciame d’auto

ritornano due labbra

che nel tempo hanno smarrito

i loro baci.

Eravamo noi in quella via,

consumata dai nostri passi

che ci siamo persi

nell’indaco di una sera.

Eravamo ancora noi

col sorriso di sempre

in quella stessa via

che ci siamo ritrovati.

*

Nella velata notte

che cela il lagrimar delle stelle,

un sussurro di musica

ci suggerisce i ricordi.

Seduti su una panchina

il fremito del vento

ci offre una fragranza di fiori.

Il brusio delle nostre voci,

sul limitare della nostalgia

si schiude in un sussulto.

E vestimmo di sorrisi

le nostre rughe

*

Giocano a fare Dio

le nuvole

mentre il sole esala

gli ultimi raggi.

In sottofondo

partecipo

raccolto nel rimpianto

tra il verde che declina alla sera

e l’inusuale tintinnio d’un canto.

Ho raccolto la tua voce

e m’invento un dialogo.

Bruno Mohorovich è nato a Buenos Ayres il 3/3/1953, istriano, attualmente vive a Perugia. Ha vissuto a Pesaro quasi 20 anni dove ha curato eventi letterari e organizzato collettive di pittura. Ha 2 lauree in Sociologia e Lettere; si è sempre occupato di critica cinematografica e didattica del cinema nella scuola.

Nel 2015 ha diret to il corto sul XX Canto dell’Inferno della “Commedia” di Dante, nell’ambito delle celebrazioni per la nascita del sommo poeta, promosso dalla Loescher Editrice e dall’Accademia della Crusca ottenendo il Primo premio ex aequo alla Fiera Internazionale del libro di Torino. L’opera è stata realizzata con gli studenti del CLA (Centro Linguistico Ateneo – ‘Università agli Studi di Perugia).

Ha curato la pubblicazione “Saulo Scopa – fotografie e cortometraggi 1998 – 2008”, “Cinema in… – 3 voll.”per le edizioni AIART – Associazione Spettatori, il libro “Nuovo Cinema…scuola” per Era Nuova, e per i tipi della Bertoni Editore, i libri di poesie “Storia d’amore – una fantasia”, “Tempo al tempo” e “Parlerò di te”.

Sempre per la Bertoni Editore, del quale attualmente è coordinatore del marchio “poesiaedizioni”. Ha curato le antologie poetiche “Marche – omaggio in versi” e “Napoli – omaggio in versi”, i volumi “La città tra desiderio e utopia”, dedicata a Perugia e “Atarcònt – immagini pesaresi” dedicata alla città di Pesaro, i calendari “PoesiaNatura” e “Alberi”, le trilogie “Inni” e le “Agende poetiche”, oltreché curatore di due collane poetiche.

