Carla Forza: «Xènia» e altre poesie inedite

Xènia

“Potete respingere, non riportare indietro,

è cenere dispersa la partenza, noi siamo sola andata.”

(Erri de Luca, Solo andata)

Conturbante silenzio

sul limitare piovoso

del vano

Muti figuri occupano

tutto lo spazio sbarrato

Non cigolano i cardini

oliati dalla vergogna

mendace

Feritoie retratte

come lingue d’acqua

fanno fare pace

Ingombranti sgomenti

appuntellati agli immacolati

cancelli

piagano l’animo

– Prego, entrate –

sillaba a cenni l’Occaso

*

Eterno ritorno

Andirivieni di esegesi multiple

intorno al corpo

in un balletto indispettito

di veti e dinieghi incrociati

Nella sabbia acida

dei reflussi la metamorfosi

mistificatoria degli Stati

soffoca la crasi

Pudica – in relazione –

la grazia piena di chi coniuga

l’inviolabilità equa della norma

all’umanità dei casi

Libertà traluce infinitezza

sebbene i ceppi

la incatenino alla tolda

*

Fragore

Nell’ocra riarso si incide

l’involontario verdetto

apparentando le idee

in scenari di senso

Effigi a rilievo perdurano

impari nell’eredità degli occhi

e poi si disfano in frame

inclini al dispregio

accanto a un carretto

dalle stanghe esplose

Permangono sagome

di sgomento

a nidificare nel grembo

*

E dentro, e fuori

Mi raccolgo in un angolo

candido di paradiso

come trillo d’uccelli al ceruleo

Levità sacra che distende

luce e la disperde

in volo

Ma su questo prato

screziato d’ombre

melliflue nel folto

si allungano

le mani dei bimbi

di Gaza

insinuandosi nel verde

dove le tenebre

tradiscono l’innocuo

Carla Forza. Nata in Toscana nel 1964, dopo la maturità classica si è laureata in Filosofia della Storia all’Università di Pisa. Attualmente vive in Lombardia e lavora, come docente di Materie letterarie, in un Istituto tecnico. Figura tra gli autori delle Antologie dei Premi Rebèlde, Voci dai Murazzi, Le Occasioni e dell’Agenda poetica Ed. Ensemble 2024. Suoi testi inediti sono comparsi su blog e riviste online quali L’Altrove – Appunti di poesia, La rosa in più, Margutte e Argo. «Grandina disgrazia e noi restiamo ciechi» è la sua silloge d’esordio (4 Punte Ed. 2024) presentata a Roma alla Fiera Più libri più liberi.

