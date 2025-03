Massimo Teti: «Una farfalla» e altre poesie

“La poesia è come l’acqua nelle profondità della terra. Il poeta è simile a un rabdomante, trova l’acqua anche nei luoghi più aridi e la fa zampillare.”

(Alberto Moravia)

È l’alba

Nuvole bianche s’ accendono

di rosa nel cielo che a poco a poco

si schiara nel buio che diluisce

è l’alba che nasce dietro i palazzi

Lo sanno gli uccelli che aspettano

posati sui rami e le stelle e

la luna che si va a nascondere

lo sanno i fiori che piangono

stille di rugiada dai petali

Lo sanno i miei sensi più reconditi

che questa luce, questa pura luce

che mi invade gli occhi, che

squaderna il mondo intorno a me

Questa luce che ci svela per quello

che siamo, ombre sulla terra

nel tutto che si muove, che nasce e

che muore, il miracolo è quello

di sentirsi vivi, di essere vivi

qui e adesso, senza chiedere niente

nel tempo che ci scorre, nella storia

che ci investe, nella luce, questa luce

che ci avvolge, ci schiarisce la via

che ci riempie gli occhi, che ci irradia

il cuore e ci avvicina al cielo

Lo stesso cielo, la stessa luce che

sconfigge la notte e allontana

la morte ancora un altro po’

e ci fa dire davanti all’alba

all’aurora vestita di rosa

sono qui, sono ancora vivo.

*

Il cuore del mondo



Ho una stanchezza dell’anima e

gli occhi non riescono a guardare

non so cos’è che mi fa star male

forse quello che accade intorno a me

forse quello che accade dentro di me

il cuore è un lago profondo dove

annegano i ricordi e i pensieri

il presente è una terra desolata

di fiori secchi e d’erba bruciata

ci fosse un motivo per sperare

potrei provare anche ad amare

distrarmi da tutto questo dolore

da questa umanità che muore

da tutta questa morte intorno

e noi intenti a sopravvivere

spolpando l’ultimo brano di carne

a pagare l’ultima bolletta

della luce che si sta spegnendo

come gli occhi dei bambini in guerra

e quelli finiti in fondo al mare

che non sanno qual è la differenza

tra il bianco e il nero, tra la notte

e il giorno, tra noi e loro, ma hanno

imparato cos’è la guerra, hanno

imparato cos’è la fame e la sete

hanno imparato cos’è il dolore

hanno imparato cos’è la morte

Ho una stanchezza dell’anima e

gli occhi non riescono a guardare

ma so cosa mi fa star male

è quello che accade lontano da me

è quello che accade dentro di me

ma il cuore è un mare profondo

dove annega il presente

e a me fa male il cuore

a me fa male il cuore del mondo.

*

Datemi un sogno

Datemi un sogno, un amore o una

barca per attraversare il mare

datemi le stelle e la luna piena

sorridente, che io possa viaggiare

anche di notte, e porti sicuri

sono un uomo che vive male il suo

tempo, datemi parole nuove che

possano abbattere tutti i muri

Datemi una musica e una danza

e un fiume di gioia e di speranza

che queste lacrime diventino perle

di riso a risuonare nel cuore

Che le mani e gli occhi e la voce

perduti in fondo al mare possano

riemergere, avere un nome una croce

Datemi un posto nel mondo e una storia

da raccontare e pane da spezzare

che il sangue e il pianto sono fiume

di dolore e semi di memoria

Le luci laggiù sono lontane

troppo lontane, la notte è fredda

e la guerra non è ancora finita

il mare di sotto si muove e fa

paura e il cielo lassù ci guarda

silenzioso e indifferente

Datemi dunque parole nuove

datemi un sogno un amore una barca

e la luna e le stelle per viaggiare

anche di notte e poter arrivare

oltre l’orizzonte, oltre quel muro

in un paese chiamato futuro.

*

Nel sentiero tracciato dal tempo

Sul sentiero tracciato dal tempo

raccolgo pezzi di me sparsi come

semi che non hanno dato frutti

un bambino tremante davanti alla vita

silenzi colmi di parole racchiuse

nel guscio duro del riserbo

dietro alla porta del mio io più nascosto

cresceva il mio mondo interiore

dialoghi interminabili tra me e me

mentre il mondo di fuori accadeva

la membrana si faceva più sottile

la realtà rompeva i miei sogni

la realtà rompeva il mio guscio

parole nuove parole da inventare

e una barca per non affondare

nel mare che continuava a crescere

e onde troppo grandi da affrontare

ma la notte del tempo inghiotte tutto

e rimangono solo i ricordi

quelli che c’erano e non ci sono più

in quale anfratto in quale piega

del tempo sono caduti tutti

i volti e i momenti vissuti?

Cosa resta di me del mio mondo?

Mentre il mondo di fuori continua

ad accadere e la realtà è lì

davanti a me e la posso toccare

il mio dolore è quello del mondo

sotto la pelle sempre più sottile

nelle notti sempre più scure

tra le onde sempre più grandi

aggrappato a quel che resta di un sogno

mentre la luna si fa più pallida

e le stelle si vanno spegnendo

il buio si scolora nell’alba

salutata dal canto dei merli

non svegliatemi, voglio dormire

voglio provare a sognare ancora.

*

Una farfalla

Con la tua leggera veste

di ali di velo rapita dal vento

nel tuo volo celeste

ubriaca di sole

ti sei posata un momento

Forse sei una fata venuta

da un bosco incantato

per estasiare i miei occhi

rallegrare i miei pensieri neri

Se non avessi paura

di strapparti le ali

ti prenderei con me

ti porterei nella mano

Ti proteggerei dalla pioggia

improvvisa, dalla furia

dei venti, ti darei riparo

nella notte fredda e buia

Ti guarderei a lungo

per farmi rapire i sensi

per farmi sfiorare la pelle

dalla tua polvere di stelle

Scoprirei il mistero

della tua felicità

della tua bellezza

della tua libertà

Ma sei già volata via

col tuo segreto con la gioia

del tuo volo a farti baciare

ancora dai raggi del sole

Raggiungerai un prato

insieme alle tue sorelle

farete una festa di colori

di profumi tra l’erba e i fiori

Ebbre di nettare danzerete

in volo ignare

del mondo che brucia

dell’uomo che muore.

Massimo Teti (Roma). E’ sempre stato un grande lettore, tanti fumetti e poi libri che leggeva in solitudine voracemente. Da grande si è iscritto alla scuola serale per lavoratori per prendere un diploma. “Ho conosciuto una professoressa, quella di lettere e storia, che mi ha aiutato molto, facendomi scoprire e riscoprire molti autori e spingendomi a scrivere. Devo a lei se ho cominciato a scrivere, anche poesie, perché mi ha aiutato a credere in me stesso, nelle mie potenzialità, mi ha dato fiducia, e di questo gliene sarò sempre grato“. Pubblica spesso sue poesie su Facebook.

