“Ebbi ben presto abbastanza chiaro che il mio lavoro doveva camminare su due binari: l’ansia per una giustizia sociale che ancora non esiste, e l’illusione di poter partecipare in qualche modo a un cambiamento del mondo. La seconda si è sbriciolata ben presto, la prima rimane.”

(Fabrizio De’ André)

Piango

con l’autunno,

le sue foglie,

i suoi figli.

Non c’è nulla

di più verosimile da fare

adesso.

Le parole sono pietre

che feriscono

chi non vuole ascoltarle

e nessuno vuole più

ascoltare

nulla.

Mi sento poesia

che sfida la guerra,

ma sono anche la

guerra,

che sfida l’impossibile.

Tutti siamo la guerra,

perché essa esiste.

Ma verrà il momento

che vorremo che non

esista più

e avremo tutti pena

di noi stessi.

Chiederemo scusa,

con l’anima sepolta

nella vergogna,

al vento,

all”acqua,

alla terra dove riposare

da vivi , non da morti.

Poi io me ne andrò,

a stringere il cielo,

come da bambina.

*

Come trascorre la notte,

di una terra

dissanguata?

Che odore ha il buio,

un tempo del sogno?

Come ci si prepara

al levarsi di un nuovo

sole?

Forse, rimane un gallo

che canta,

con migliaia di madri

che non serve svegliare,

nel loro pianto desolato,

sussurrate parole di

stelle

troppo lontane,

per i figli straziati,

per i figli appena

conosciuti.

Nulla anticipa più l’alba

del latte e del miele.

L’esistenza non è che

una poesia

scritta sulla sabbia,

imparata a memoria

e dimenticata.

*

Ci muore addosso,

un altro autunno.

Tornerà la neve

a smarrire il rosso

del fogliame,

del sangue

d’altri miserabili

senza terra amica.

E tutto sembra un

mondo

senza età,

che si compone e si

scompone

nel fiato caldo di Dio .

*

Si desta la luna,

sul mio impasto

d’ingredienti bianchi.

Ed è inghiottito

dal profumo dei limoni,

l’umido armistizio

della sera piovosa.

Un ritorno buono

di pacifiche serate,

quasi come

in un altro tempo.

Fragranze di uomini

raccontati.

come eroi stanchi,

alle guerre.

Sto preparando

i biscotti al limone

e penso che la pace

emani la stessa essenza.

Propagandosi

di confine in confine

come un vento di

zucchero,

ad asciugare il pianto

del mondo.

*

Non sento più

nessun vento che giochi.

Che porti via

elemosine di cielo

dagli occhi.

Che dirotti

quest’esistenza

ad un favore migliore.

Ad un sonno facile,

ad un giorno nuovo,

ad una comprensione

vera

di noi stessi.

Dov’è il tuo volto?

Non voglio perderlo.

Non sento più

nessun vento che tracci

il tuo volto, Dio.

Sonia Tri (Pordenone). Appassionata di scrittura, si dedica alla stesura di racconti in prosa, uno dei quali è scelto come racconto d’appendice nel libro ” Teologia della Follia” di Mattia Geretto (2013). Il suo esordio, invece, avviene qualche anno prima, collaborando ai racconti per l’infanzia del Corrierino del Friuli Venezia Giulia, con Guglielmo Donzella editore. Le sue poesie presenti in molte antologie, sono raccolte in buona parte in due sillogi: “Senti come respirano gli alberi” (2012); “I colori del cielo a settembre” (2020). Di queste, l’autrice cura la pagina FB: Le parole di Sonia Tri. In “Parole a capo“, abbiamo pubblicato altre sue poesie l’1 luglio 2021 e il 17/02/2022.

