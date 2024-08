“La poesia deve avere in sé qualcosa che è barbaro, immenso e selvaggio.”

(Denis Diderot)

MI DISSOCIO DA ME STESSA

Mi dissocio da me stessa

La nostalgia mi è entrata dentro

E non sento altro

Che i suoi aghi nel petto.

Vorrei scappare

Da questo dolore intenso

E vorrei abbracciare

La mia famiglia intera.

So che la mia esperienza

E la mia prospettiva

Sono date da ciò che

Mi incute sofferenza e timore

La mia vita

Non sarà

Più

La stessa?

Da un lato

Sapere che tutto sta cambiando

Mi rincuora,

Ma questo stesso cambiamento

Che avviene sotto la mia pelle

Mi fa orrore.

Vorrei avere il coraggio

Ma tremo

In questo letto che non è il mio.

Non so più chi sono

E non so cosa diventerò.

Rimango aggrappata

Alle lenzuola di casa mia.

Il dolore che provo

Non è così terribile, vero?

Ai miei occhi

Sto perdendo

Tutto ciò che ho di certo.

Distanza da me stessa

Distanza dalla terra.

Io mi appartengo.

*

VOCE

Lei è

Una voce

Pronunciata

Con gli occhi

Di chi ascolta

La terra

Con mani

Piene di fiori.

*

PEZZI

Stacca pezzi

Della sua stessa carne

E li dà in pasto

Al mondo rovesciato.

Spera di vedere

Se stessa

Tutti insieme

E di formarsi una vita

Dove il mondo

E le cose dell’universo

Le appartengano

Così come

Nel cielo

Il fenomeno delle nuvole.

Si distacca, si contorce, e si ricompone.

Tutta è sua.

*

INTOLLERANZA

Questo inesprimibile senso

Di soffocamento

Ha dove appoggiarsi.

È forse l’odore di morte

O l’ingiustizia di anime

Uccise e violate.

Come posso

Aver fiducia

Di un mondo fallito?

I mostri uccidono

Ma nessuno – tranne coloro che non esistono più –

Ne pagano le conseguenze.

È giusto così?

Come fai a respirare?

Fermiamo il tempo

Così da non poter più

Commettere errori.

Cosa può fare una parola

Contro una bomba?

O contro un soldato

Pronto a fucilarti?

Guardano gli altri

Ma c’è bisogno di rumore,

Un urlo mondiale,

Più forte dello scoppiare dei bombardamenti,

Un urlo comune

Per fermare

Il genocidio

Ingiusto, intollerabile,

Chi tace e non muove un dito

Ha già ucciso.

*

NON È COLPA TUA, È GRAZIE A TE

Ho vissuto tutta la mia vita

Soffocando tra

I sensi di colpa

Per chi credevo di essere

E la vergogna

Per chi diventavo ogni giorno.

Te lo devo dire:

tu non sei la malattia.

Tu non sei quella definizione di sofferenza.

Non è colpa tua.

Lo so che non fa

Alcuna differenza

Finché non ci credi anche tu.

Quando ti libererai da quel peso

Capirai così tante cose

E la tua anima

Si infiammerà di vita.

E sarai in grado

Di vedere con i tuoi occhi

Quanto la vita ti può dare.

Potrai sentire così forte

L’amore che ti meriti

E tutto il tuo essere

Sarà un giardino

Dove le radici delle piccole cose della vita

Cresceranno

Rendendoti così orgogliosa

Di essere chi sei

Ogni giorno.

Ci saranno

Così tanti fiori

Che coglierli

Non sarà un peccato

Perché

Stai vivendo la tua vita.

Margherita Bigoni è nata a Ferrara nel luglio del 1997, ha una grande passione per la lettura di romanzi e di poesie. Ha iniziato a scrivere sin da piccola nei suoi vari diari, per poi passare a racconti e poesie che esprimono i suoi stati d’animo e ciò che le accade. Tutto ciò che scrive è dovuto ad un impulso istintivo, un bisogno naturale di tirare fuori ciò che inizialmente nasconde, che le brucia dentro. Ha scritto e autopubblicato tre raccolte di poesie (“Mani fragili”, “Qualsiasi cosa accada, io rimango qui”, “Questo tempo”) è una raccolta di racconti intitolata “Alcune parti di me”.

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione nella rubrica.

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Periscopio. Questo che leggete è il 243° numero. Per leggere i numeri precedenti clicca sul nome della rubrica.