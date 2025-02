Quattro Poesie del tempo presente

“il tempo gramo si accoppia con il nuovo tempo e genera vecchie opinioni”

(Helmut Heissenbuttel)

NELLA PARENTESI DI TEMPO

Era una giornata del fine settimana iniziato di un grigio screziato, nella Pianura Grande

dove non era sorto né tramonterà il sole rimasto lassù in alto.

Era una giornata come milioni di altre di una settimana quasi terminata come tantissime

trascorse e frantumate in tante azioni lillipuziane, incombenti minimi, pezzi di pane comprati e altri invecchiati di mollichine date agli uccelli stanziali della Pianura Grande e pettirossi fidelizzati nel giardinetto a nord tra vecchi muri e un tettuccio dove di nuovo

passava il gatto nero

dal collarino rosso e uno nuovo tigrato che si era smarrito e voleva entrare in casa

e si strusciava sulle gambe e si arrampicava troppo in altro sul ligustro inclinato, era evidente che prendeva misura per saltare nel giardino di lato, quello con il boschetto di nandina tutto fiorito di bacche scarlatte e di tuie alte al confine di fronte.

Le tuie sono sempreverdi snelli e azzurri e, talvolta ,ci si impiglia la nebbia, contro.

Quando riprendeva il passaggio di gatti sul tetto del ripostiglio in fondo al giardinetto, significa, che l’inverno non segna più il passo.

Tra poco miagoleranno ancora d’amore i gatti tra i cespugli, versi lamentosi e prolungati.

Lei pensava sotto sotto che l’amore, felino o no, facesse male.

E la Pianura Grande non l’aveva dissuasa.

Cos’era l’amore, dopo tanto tempo nel Territorio Vastissimo, oggi, dal cielo ovattato?

Mah, un portare l’acqua con le orecchie, in un imperterrito scorrere di sabbia.

(Alida Stroili)

*

Notte immobile e nera

avanzo tradito di sera,

stasi immonda d’odio.

Sola avanza e si leva,

lieve luce di lume.

È preghiera di giusti,

a costruire d’ognuno

il nuovo mattino.

(Stefano Agnelli)

*

DISACCORDI

Fuggono i giorni in vortici impazziti

dai calendari

uno via l’altro e senza sosta mietono

indifferenti ciechi.

Mi affanno inutilmente ad inseguirli

per trattenerne un lembo

per rubare un brandello al tempo avaro

di qua dal buio.

E come a ricercare

rifugio la memoria

torna a quei giorni giovani lontani

lenti e supini, parevano immobili…

Li precorreva l’immaginazione

traboccante di sogni e attese certe,

bruciante di impazienza e di azzardi

spericolati.

Così passa la vita a ricercare

un punto di armonia

e la saggezza di accordarsi al tempo.

(Marta Casadei)

*

FERMATA IMPROVVISA

ritaglio panorami immaginari

per evadere oltre l’orizzonte,

superando i confini del giorno

accarezzando altri profili del tempo.

spolvero sorrisi, sogni,

silenzioso

e mi scopro tra le mani

solo un biglietto d’andata.

scendo alla prossima

fermata

alleggerendo l’autobus

dei miei problemi

quando un miserere

incrocia volti d’impazienza.

(Pier Luigi Guerrini)

NOTA: “Parole a capo” è una iniziativa dell’Associazione culturale “Ultimo Rosso”. Per rafforzare il sostegno al progetto invito, nella massima libertà di adesione o meno, a inviare un piccolo contributo all’IBAN: IT36I0567617295PR0002114236

La redazione di “Parole a capo” informa che è possibile inviare proprie poesie all’indirizzo mail: gigiguerrini@gmail.com per una possibile pubblicazione gratuita nella rubrica.