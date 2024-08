“Cerca di conservare sempre un lembo di cielo sopra la tua vita.“

(Marcel Proust)

Non so che cosa tu sei

Non so che cosa tu sei,

se stella,

se il profumo della rosa,

se il sole che entra dalla finestra

nel mio mattino di festa.

Non so che cosa tu sei,

se il mare,

se l’azzurro del cielo

di Primavera,

se la fragola fremente

che dona dolcezza alle mie labbra.

Non so che cosa tu sei.

Ciò che sento sei,

forse, il mistero del mio Tutto.

(Traduzione a cura dell’autrice)

Ich weiß nicht, was du bist,

Ob ein Stern,

Ob Rosenduft

Ob die Sonne, die durch das Fenster

in meinen feierlichen Morgen reinkommt.

Ich weiß nicht, was du bist,

ob das Meer,

das Hellblau des Frühlinghimmels

die erregte Erdbeere, die meinen Lippen Süßes verleiht.

Ich weiß nicht, was du bist,

Ich ahne,

dass du vielleicht das Geheimnis

meines Allen bist.

Le persone sensibili

Le persone sensibili

vedono quell’oltre

di inafferrabile dalla realtà.

Le persone sensibili

urlano dentro senza gridare.

Le persone sensibili

sentono lo stomaco stringersi

nel vuoto di una malinconia.

Le persone sensibili

Tengono cocci di parole

Per non scoprire troppo l’anima.

Le persone sensibili

hanno vene capaci di trasportare

emozioni travolgenti e silenziose.

Le persone sensibili

piangono per il peso

dell’innocenza di uno sguardo.

Le persone sensibili, tutto sentono,

eppure, riescono a stare in equilibrio

sul filo del loro cuore gonfio e fortunato.

Notte stellata

Dolce è questo silenzio,

l’anima mia ascolta

La stella più alta,

più lontana è il sogno

che inseguirò per tutta la mia vita.

Il suo nome è Verità.

Poi ci sono stelle più piccole, e guardo

vicine una all’altra

che hanno certi occhi scuri, vivi e curiosi.

Queste mi amano e mi proteggono.

Vega feconda e superba, brilla e tenta invano

di misurare il mio amare.

Le indicherò la strada di ciò che è essenziale.

I versi di Catullo appesi nella mia mente

-Vivamus , mea Lesbia, atque amemus –

Ama e non ti curar del giudizio.

Poi ci sono stelle luminosissime,

mostrano luci accecanti

dentro corpi lividi, neri, graffiati, strappati.

Queste mi chiedono carezze.

Il Sole infine, Stella che splende sui miei giorni

forte, coraggioso mi ricorda il suo muoversi fedele.

Addolcisce le mie inquietudini

Nel dolce silenzio

che l’anima mia ascolta.

La sera

Meravigliosa la sera

dei volti ripara gli anfratti

disegni del faticoso giorno

Silenzio e fascino …

nelle luci

tiepide e sospese

nei colori tenui

delle sagome

Suono ovattato di voci

tutto appare pace

sogno dentro al sogno

Oggi è il meglio di ieri

Se non è ancora felicità

la poesia di Saba

appesa nella mia mente

come una preghiera

Il mio cuore dolcemente

qui abbandono

Federica Graziadei è nata a Ferrara nel 1971. Vive nella sua amata città assieme al marito Giulio, i figli Anna e Giorgio. Lavora dal 2001 in un’azienda multinazionale di ingegneria progettazione impianti industriali. La passione per le lingue e la letteratura con predilezione per la poesia si rivela negli anni degli studi superiori. Nel 2002 ha pubblicato la sua prima silloge “Luna, da lassù” (Ed. Libroitaliano 2002). Nel 2003 ha ricevuto la segnalazione di merito per la poesia edita “Ombra” alla II Edizione del Premio “Gianfranco Rossi per la giovane Letteratura”. Suoi testi sono apparsi nell’antologia poetica “Sedici poeti ferraresi emergenti” (2009) e nella rivista culturale “l’Ippogrifo”, periodico ufficiale del Gruppo Scrittori Ferraresi. Nel 2016 la pubblicazione della seconda silloge “La luna nel bicchiere” (Ed. Aletti 2016). Promotrice di eventi culturali e dal 2019 Presidente dell’Associazione culturale” Gruppo Scrittori Ferraresi Aps”.