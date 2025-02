Spigolature

“Io non solo credo che la poesia sia strettamente legata alla realtà, ma anche credo che la realtà abbia bisogno della poesia per essere reale, per essere tale“

(Piero Bigongiari)

I minuti

mai si fermano.

Continuo è il loro ticchettare.

Anche nel buio vanno

tenuti per mano dalle stelle.

Sono le sei!

Già vaga la luce

per i sentieri del cielo.

Bussa alla finestra

una nuova aurora

con il sapore

di un altro giorno.

Le strade sono ancora vuote,

in giro non c’é nessuno.

Il tempo si muove veloce,

presto il rumore

camminerà tutto intorno.

*

Per città

A lungo

si è confuso il mio andare

tra una folla di ombrelli aperti.

Ora la pioggia

ha smesso di cadere.

Non piove più,

ma il cielo è buio,

ancora pieno di nuvole.

Vado tra i passi della gente

che in fretta per la strada

cammina

senza fermarsi a parlare.

*

Noto

scenari economici nuovi

e sono pieno di incertezza

per l’aprirsi delle frontiere,

il continuo migrare delle genti

ed il chiudere

e lo spostare delle fabbriche

in altri paesi.

Vedo…

la strada della gente che lavora

farsi sempre più scivolosa

e stretta,

per la grave crisi economica

e la classe politica italiana

non sempre preparata

e a volte corrotta.

*

Porta il sapore dell’infanzia

e di un mondo perduto la neve.

Di quando la mangiavo

raccolta nel palmo della mano,

o la mettevo nel bicchiere

con un poco di vino rosso

per fare la granatina.

Di quando Franco posava

le trappole

per catturare i passeri

ed io, che non volevo,

correvo avanti e indietro

per farli scappare.

Di quando noi amici

eravamo come fratelli

ed il poco pane

che insieme dividevamo

aveva un altro sapore.

*

E venne Uno

ad annunciare

che siamo tutti uguali,

non fu creduto

e fu messo in croce.

Dopo duemila anni,

l’uomo ancora non capisce

che siamo fratelli

e, con la storia

dei ricchi e dei poveri

dei servi e dei padroni

dei bianchi e dei neri,

continua a piantare croci.

Bruno Montanari (1941) di Madonna Boschi / Vigarano Mainarda (FE). L’unione con la poesia è avvenuta nel 2008. Prima non aveva mai scritto. Da allora ha pubblicato oltre 50 libri con diversi editori. Un libro si trova presso la Biblioteca Vaticana e due libri presso la Biblioteca del Presidente della Repubblica. Molti giudizi favorevoli sui suoi lavori sono apparsi per diversi anni nella rivista internazionale “Poeti e poesie”. In “Parole a capo” sono state pubblicate altre sue poesie il 23 luglio 2020.

